Mora Godoy habló por primera vez de su ruptura con Gustavo Sofovich

La ruptura entre Mora Godoy y Gustavo Sofovich sorprendió al mundo del espectáculo que veía con buenos ojos la relación que ambos tenían. La dupla, que mantenía su reserva al máximo, se separó oficialmente semanas atrás aunque ninguno quiso dar declaraciones, hasta ahora.

Fue la bailarina quien en una entrevista con con el ciclo radial Agarrate Catalina, afirmó: “Gustavo es una excelente persona, nos estábamos conociendo y en ese proceso uno no sabe cómo puede seguir. Hoy no funcionó, no se sabe el día de mañana", dijo.

"Estoy enfocada en mi hija. Hoy estoy enfocada en otras cosas, son momentos. Realmente una excelente persona y productor excepcional”, agregó en diálogo con Catalina Dlugi sobre le productor de Polémica en el bar.

La ruptura entre Mora Godoy y Gustavo Sofovich

Pese a que es muy reservado, desde el entorno de Sofovich indican que el final del vínculo llega por los tiempos de cada uno, el trabajo, las exigencias en medio de la pandemia habría provocado un desgaste de la pareja.

“Mora es un ser humano con una sensibilidad inmensa, inmensa. No es una mujer más en mi vida: es una mujer... no quiero hablar mucho de Mora, pero me partió la cabeza”, había revelado Gustavo en "Vino para vos" el programa de Tomás Dente, donde elogió a la bailarina.

En otra esa misma charla con Dente, el productor había reconocido que Mora "no es una mujer más en mi vida". “Nada de esto estaba planeado. Pero nos estamos conociendo y nos llevamos muy bien. Yo siempre le digo: ‘Por suerte conociste a este Gustavo, del cual yo me estoy enamorando’. Es una mina diferente, Mora, un ser humano diferente. Con una sensibilidad diferente para todo: para su arte, para conmigo”.

VO