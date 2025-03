Morena Rial rompió el silencio y explicó por qué Fernando Burlando dejó de ser su abogado en la causa por la que está imputada. La hija de Jorge Rial, quien enfrenta un proceso judicial por robo agravado, no dudó en criticar a su exdefensor y destacar las cualidades de su nuevo letrado, Miguel Ángel Pierri.

Se había rumoreado que Burlando renunció debido a actitudes de Morena, como salir de fiesta y no iniciar el tratamiento psicológico que le impuso la Justicia. Sin embargo, la joven aclaró que fue ella quien decidió prescindir de sus servicios.

“Para empezar, a Burlando lo revoqué yo porque no estaba siendo de mi agrado su manejo con las cosas”, respondió Morena en sus Instagram Stories a un seguidor que le preguntó sobre el cambio de abogado. Y agregó: “Miguel Ángel Pierri es mi nuevo abogado. ¡Súper atento y súper amable! Gracias, Migue, por estar pendiente cada segundo”.

Morena Rial habló sobre la posibilidad de volver a la cárcel

La joven de 26 años está imputada por el delito de robo agravado, que prevé una pena de entre tres y diez años de cárcel. Tras admitir su participación en el asalto de una casa en Villa Adelina, San Isidro, estuvo detenida una semana y luego fue excarcelada bajo ciertas condiciones, entre ellas, la presentación de certificados que acrediten su asistencia a tratamiento psicológico. Sin embargo, la demora en la entrega de estos documentos generó preocupación y la posibilidad de que vuelva a prisión.

Días atrás, en una entrevista con Diario de Mariana (DDM), Morena aclaró la situación: “Estaba preocupada, pero creo que presenté lo que tenía que presentar. Fui ayer a la mañana. El certificado está hace rato, pero si no lo presentó el abogado que lo tendría que haber presentado, yo abogada todavía no soy y acceso a la causa no tengo”, explicó, refiriéndose a Burlando.

Morena también detalló por qué decidió cambiar de abogado: “Yo llamé a mi papá y le pedí que cambien el abogado. Fernando no me respondía. Igual está bien, pero creo que es algo importante. Si se pone en riesgo mi libertad, no creo que alguien se ponga contento o tranquilo. Yo voy a moverme. Me molesta eso, ¿para qué es el abogado?”, cuestionó.

Además, criticó la falta de información sobre su caso: “Yo leí todo el día que me dieron la libertad, pero después no tuve más acceso a la causa. Me enteraba todo por la tele. Es más, él quería que fuese hoy al juzgado, pero ya iba a ser tarde, me parece”, lanzó en referencia a Burlando.

Habló Morena Rial sobre la posibilidad de volver a la cárcel.

Con su nuevo abogado, Miguel Ángel Pierri, Morena se siente más confiada: “Mi abogado me dijo que me quede tranquila, que va a tratar de solucionar todo. Hoy no tengo miedo, pero estoy molesta por la situación. Alimentan a que los boludos sigan hablando”.

De esta manera, Morena Rial no solo dejó en claro su descontento con Fernando Burlando, sino que también reafirmó su decisión de tomar las riendas de su situación judicial, confiando en su nuevo defensor para resolver el caso.