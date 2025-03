Nuevo escándalo para Morena Rial: presentó a su nuevo novio y su ex lo acusó de infiel

Después de conocerse que Morena Rial podría volver a prisión, por incumplir las medidas impuestas por la Justicia, la mediática presentó a su nueva pareja y ya hay escándalos que tocan su puerta. Después de compartir una foto con Eric, su novio, la ex pareja de él decidió escracharlo en redes por infiel.

Si bien la situación judicial de la influencer no es la mejor, ella no pierde el tiempo en cuanto al amor y, después de dejar al padre de su último hijo, Amadeo, presentó a su nueva pareja a través de una foto.

Morena Rial presentó a su nuevo novio y su ex lo acusó de infiel

Como los problemas judiciales no son suficientes para Morena Rial, la mediática decidió apostar nuevamente al amor y, después de separarse del padre de su segundo hijo, presentó a su nueva pareja, Eric. Sin embargo, no todo es color de rosas para la hija de Jorge Rial, ya que la ex novia de su nuevo amor tomó la decisión de escracharlo por infiel.

Según reveló Pepe Ochoa en LAM, después de haber hecho un tour por la noche porteña y ausentarse de sus pericias psiquiátricas, la mediática se mostró con su nuevo novio.

“Flechó con un chico morocho. Amor a primera vista”, señaló el panelista del programa de Ángel de Brito. Además, contó que el “cupido” habría sido Alan Cañete, uno de los involucrados en el robo por escruche a la casa de Villa Adelina por la cual Morena quedó detenida e imputada por más de una semana.

Morena Rial tiene nuevo novio

“Esta persona se le acerca, la invita a salir. Arrancan a salir y, en el medio de todo, More cae presa”, expresó el conductor de El Ejército de LAM, el programa de streaming de Bondi. “Cuando ella sale, él le declara su amor y hoy ya están de novios oficialmente”, agregó.

“Me dicen que es buen pibe, de buen corazón, de buenas ideas, no es desviado del camino”, contó Pepe y según las fotos que compartieron en el programa se los ve muy juntos, con bolsas de compras y felices. Sin embargo, no todo es paz y amor, ya que la ex pareja de Eric, terminó por escracharlo por infiel.

“Lo idolatraba, lo mantenía, me lo llevé de vacaciones, le compré el celular, le di todo y así te pagan. Muerto de hambre”, sostuvo la ex pareja del amigo de Alan Cañete. Según confirmó Ochoa, la pareja está junta hace alrededor de dos meses y la conexión fue inmediata.

La ex del nuevo novio de Morena Rial lo acusó de infiel

Morena Rial dejó de lado los escándalos judiciales y terminó por apostar nuevamente al amor, a cuatro meses de haber sido madre y uno de estar detenida. Junto a Eric, la mediática enfrenta una nueva posibilidad de quedar detenida después de no acatar las medidas dispuesta por la Justicia y no presentarse a realizarse las pericias psiquiátricas.

MVB