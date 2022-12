Morena Rial pidió plata en redes sociales y sus seguidores la liquidaron

Durante la Nochebuena, Morena Rial subió una historia a su cuenta de Instagram pidiéndole a sus seguidores que le transfirieran dinero como regalo de Navidad y provocó la furia de sus seguidores que le saltaron a la yugular.

La influencer e hija de Jorge Rial estuvo nuevamente envuelta en una discusión a través de las redes. Al publicar su CBU con el pedido de dinero, recibió muchos comentarios que la afectaron, pero uno en particular la enfureció. "Menos mal que decís que sos millonaria y estás pidiendo plata", fue el que molestó a Morena.

La respuesta de Morena a una seguidora

Sin paciencia ni pudor, Morena Rial le respondió: "Jaja, primero que millonaria no soy. Y segundo, que es un juego. No soy una c... de hambre como vos", acompañado de un emoji de fantasma. El comentario causó el desagrado de otros usuarios y la mediática siguió recibiendo malos comentarios.

Quién es el nuevo novio de Morena Rial

Luego de haber estado envuelta en conflictos amorosos, comenzó a correr el rumor que el nuevo novio de Morena Rial es el mejor amigo del padre de su hijo. Las críticas no tardaron en llegar y la acusaron de hacer una "Icardeada". Pero sin entrar en detalles, Morena desmintió los rumores y aseguró estar soltera.