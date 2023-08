José Luis Perales, de 78 años, tuvo que salir a dar explicaciones luego de que medios de todo el mundo lo dieran por muerto.

El cantante español, conocido por sus inolvidables éxitos como "Un velero llamado libertad" y "¿Y cómo es él?", tuvo que realizar un video en donde aclaraba los tantos ante los reportes que indicaban que había fallecido por un supuesto infarto de miocardio.

El descargo de José Luis Perales

"Hola amigos, les hablo desde Londres, donde he pasado unos días con mis hijos y mi mujer, pero de repente nos encontramos con que alguien ha dicho que me he muerto", comenzó Perales en su descargo a través de un video.

"Estoy más vivo que nunca, más feliz, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Gracias a todos los que han intentado saber si era verdad toda esta cosa", agradeció el artista, quien no pudo ocultar su molestia por la situación.

