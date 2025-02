Después de varias semanas de especulaciones en torno a su matrimonio con Coti Sorokin, Candelaria Tinelli decidió romper el silencio y confirmar lo que muchos sospechaban, la ruptura matrimonial.

A casi un año de su boda, celebrada el 24 de febrero de 2024 en la estancia Exaltación de la Cruz, la influencer y el compositor decidieron poner fin a su relación, tras atravesar una segunda gran crisis de pareja.

Cande Tinelli rompió el silencio y habló de su separación con Coti Sorokin: qué dijo

A inicios de esta última semana de enero, Ángel de Brito había adelantado en el programa LAM que la relación había llegado a su fin. Según el conductor, la pareja ya no “daba para más” y un gran quiebre se produjo entre los ex enamorados. La hija del conductor de ShowMatch y el músico ya no se encontrarían juntos desde entonces, pero fue en las últimas 24 horas que una de las partes decidió blanquearlo.

Este miércoles 29 en el ciclo que actualmente se encuentra conduciendo Marina Calabró de América, Cande Tinelli rompió el silencio y habría hablado con uno de los panelistas del programa confirmándole la separación definitiva. “Nada raro. Estamos distanciados. Veníamos muy mal y estamos muy mal. Viendo cómo seguir”, habría expresado la hija de Marcelo Tinelli, dejando en claro que no atraviesa su mejor momento sentimental y que por el momento no planearía regresar con el músico.

Previo a esta segunda gran crisis y meses antes de su casamiento con Sorokin, ‘Lele’ confesó que ya desde entonces no le cerraban ciertas actitudes del cantante. En aquel entonces la modelo se desahogó en LAM contando las nimiedades de la convivencia y los rasgos de la personalidad de Coti que no la convencían. Casi como un deja vú, aproximadamente dos años después de aquella primera crisis, la hija de Soledad Aquino habría vuelto a apuntar contra los mismos fantasmas de Coti Sorokin que la perseguían en ese entonces.

Cande Tinelli horas después de confirmar la separación ante el Diario de Mariana, decidió postear en su Instagram una polémica frase que iría dirigida a Coti Sorokin. "Cuando me toque mirar por el retrovisor de mi vida quiero ver (con todo el amor del mundo) que me la jugué por lo que quería", afirmó contundente dando a entender que ya no querría “jugársela” por el cantante.

La argentina de 34 años y el artista de 51, estarían separados definitivamente. A pesar de que hay quienes especulan de que podría tratarse de una crisis pasajera las palabras de Candelaria Tinelli fueron terminantes contra Coti Sorokin tras romper el silencio y hablar de su separación.

C.G