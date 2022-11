Cami Homs cambió radicalmente de look y confirmó si viajará al Mundial Qatar 2022

Cami Homs despertó suspiros en redes sociales por su radical cambio de look antes de viajar al Mundial Qatar 2022.

La modelo eligió un rubio más claro y flequillo para el costado. El estilista Max Jara fue quien compartió imágenes de esta transformación.

"Te mostramos el color inspiración Cami Homs y la tendencia de este nuevo look de side part o raya al costado con un revival a los 2000s" expresó el estilista en su Instagram.

Según rumores, Cami Homs había decidido viajar al Mundial Qatar 2022 para acompañar a sus hijos a alentar a Rodrigo de Paul en este importante momento. Sin embargo, la modelo confirmó en LAM que no será de la partida.

Tini Stoessel, por su parte, tampoco viajará al Mundial debido a compromisos laborales, a pesar de los rumores de separación.

A pesar de su ausencia será su padre, Alejandro Stoessel y su hermano Francisco, quienes viajarán a Qatar para ver en vivo los partidos de Argentina.

Hasta el momento, no se sabe si los compromisos laborales que tiene Tini le impedirán ser parte del todo el Mundial o sólo se trata de la primera etapa que comprende los tres partidos que jugará la Selección en octavos de final.

La escena de celos de Rodrigo de Paul a Cami Homs

En medio de rumores de crisis entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, también aparecieron versiones de que el deportista estaría celoso de la relación de Cami Homs con Charly Benvenuto, su novio.

Según relató la usuaria de Instagram Gossipeame, el futbolista no se bancaría a la actual pareja de la modelo.

"Se ve como De Paul no está bien con Tini, para no decir que están separados y que no quieren confirmarlo. A él le habría empezado a molestar más la relación de Camila con Charly Benvenuto", aseguró.

"Desde que está en crisis estaría como más celoso de Camila por su relación con Charly", agregó en diálogo con Radio Mitre. "Y lo que me dicen a mí es que ella está ilusionada con volver con De Paul y no estaría mal; y él me dicen que está celoso por Charly", continuó.