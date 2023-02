Muni Seligmann y Nicolás Naymark se convirtieron en padres por primera vez el 29 de marzo de 2021. Ese día nació Carmela. Desde entonces, la actriz y conductora comparte en sus redes sociales casi su día a día con la pequeña, por lo que sus seguidores pudieron ver su crecimiento de cerca.

Y, en esta ocasión, la amiga de Topa, aprovechó el Día de los enamorados para contar una noticia triste, aunque con un mensaje de fuerza y esperanza.

Muni Seligmann y Nicolás Naymark con Carmela.

Las palabras de Muni Seligmann

Muni Seligmann realizó un posteo con dos fotos. En la primera se la veía junto a su marido y a su hija muy sonrientes. La actriz mostraba dos dedos y Nicolás Naymark cuatro. La segunda era de un Test de embarazo que decía: "Positivo". Junto al álbum, la exRebelde Way escribió un extenso mensaje en el que contó que perdió un embarazo.

"Esta no es una historia con final felíz de San Valentín. Este posteo es para todas las mujeres o parejas que han perdido un embarazo o intentan expandir su familia. A todos nosotros yo hoy nos abrazo", comenzó escribiendo la conductora.

Muni Seligmann reveló que perdió un embarazo.

Muni Seligmann continuó: "La vida tiene varios matices, las redes sociales, en cambio, sólo el matiz que elegimos mostrar. Y yo hoy decido mostrar algo que no me hubiera animado anteriormente. Suelo ser bastante reservada con las cosas que realmente me tocan, pero habiendo recibido tanto amor ultimamente de las personas que amo, me gustaría extenderlo por acá a quienes lo necesiten".

Y agregó: "Las fotos son del día que nos enteramos de la hermosa noticia. Una noticia que nos llenó el alma y nos llegó por sorpresa, a diferencia de la búsqueda del primer embarazo que tanto nos costó. Pero luego, sin entrar en detalles, las cosas se complicaron y mi embarazo se detuvo".

Muni Seligmann con Carmela.

"Me gustaría transmitir que si están pasando alguna de éstas situaciones, no se aíslen. Compartan con las personas que quieren. El verdadero amor ayuda, contiene y nos hace crecer. Y gracias a que les conté desde el inicio a mis queridos las buenas nuevas, es que también pude recibir tanto amor de parte de ellos cuando no tuvo el desenlace más esperado", señaló luego la compañera de Topa.

Y, por último, aseguró: "La pérdida de un embarazo es muuucho más común de lo que a veces solemos pensar. Si vos, tu pareja o alguien que conocés lo pasó, comentá con un corazón, así hacemos visible que no estamos solos y que es mucho más frecuente de lo que uno se imagina".

Muni Seligmann enseguida comenzó a recibir miles de Likes y comentarios de sus seguidores. "Mi corazón siempre con ustedes. Abrazo del alma. Los amo", le escribió Topa. "Los amo y los abrazo fuerte", les dedicó la actriz Mica Vázquez. Y Sabrina Garciarena les dejó un emoji de corazón.