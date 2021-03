Murió el humorista, Carlos Sánchez

El reconocido humorista Carlos Sánchez murió tras estar internado en el Sanatorio Otamendi, del barrio porteño de la Recoleta, donde era atendido por un cáncer avanzado de riñón metastásico.

Cerca de las 6.45, el hombre de 68 años perdió la batalla, tras un complicado tratamiento que no surtió efecto.

“Estaba con muchos dolores y le hicieron un tratamiento con morfina, pero ya le bajaron la dosis. Es un paciente de riesgo que hace muchos años que está luchando con esto, pero su estado no es irreversible como se dijo”, explicaron allegados del artista a Teleshow, hace un par de días.

Esta dura pelea con la enfermedad comenzó en 2010, en donde después de recibir los resultados, le diagnosticaron un cáncer contra el que viene luchando con valentía desde entonces. Comenzó en el riñón y él se hizo los tratamientos correspondientes para combatirlo.

Tristemente en los últimos años la enfermedad de base había hecho metástasis en el hígado, el páncreas en las dos glándulas suprarrenales, en una costilla y en la cadera. Entonces, nuevamente, Sánchez se sometió a nuevos tratamientos y logró salir adelante.

“Estuve con medicación vía oral y todo lo jodido que tenía se curó, pero el único que es resistente a la quimioterapia es un tumor que tengo en la cadera. No se puede operar porque si tocan el nervio ciático me queda la pata estúpida. Entonces, me cambiaron a quimioterapia por vena”, había explicado el cómico oriundo de Bahía Blanca en diálogo con este medio en septiembre de 2019.

Carlos fue famoso por sus participaciones en diferentes proyectos de humor tanto en la Televisión como en obras de teatro.