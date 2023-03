Nacho Castañares quedó en segundo lugar frente a Marcos Ginocchio, los dos, junto a Julieta, la jugadora en quedar con el tercer puesto, se enfrentaron a las picantes preguntas de los panelistas de Gran Hermano.

Sobre el beso y el shippeo que tuvo con Thiago, Nacho Castañares aclaró cómo surgió esa situación y los besos con él. "Lo de Thiago surge jodiendo como jodíamos siempre. Jodiendo y fue la típica joda de chicos que vas jodiendo, vas jodiendo, hasta que un día jodés de más y jodíamos con eso. ¡Fue un beso!".

Nacho aclaró cómo surgió el beso con Thiago que dio origen a "Nachiago"

Robertito Funes enfrentó la situación con los protagonistas y Thiago también habló del tema: "¿Fue de verdad el beso?", le preguntó el conductor a Thiago. "Sí, sí", agregó.

Nacho, muy canchero, remarcó lo que todos vieron al aire: "El primer beso del 2023, de ambos, fue juntos".

Nacho aseguró que tuvo placas en Gran Hermano que lo pusieron inseguro

El jugador de Gran Hermano manifestó que uno de sus objetivos siempre fue llegar a la final y que más allá de que estuvo en 10 placas, dándole el récord del participante con más placas superadas, Nacho aclaró que nunca tuvo baja autoestima por estar en ellas.

"Iba pasando el tiempo y sí hubo placas que me sentía bastante inseguro y pensaba que capaz ese domingo me tocaba, pero siempre con la confianza del Creer - Crear de que iba a pasar y que me iba terminar creando", aclaró Nacho.

