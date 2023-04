El famoso y experimentado peluquero Fabio Cuggini salió al aire de LAM luego de que se conocieran las escandalosas imágenes de su violento encuentro con Gustavo Sofovich. En medio de todo este lío mediático, Nazarena Vélez la ligó y no se quedó callada.

Fabio Cuggini apuntó contra la angelina y le insinuó que ella se había hecho carrera formando romances mediáticos. Al escuchar esto, Nazarena prendió la mecha y le respondió.

Nazarena Vélez contra Fabio Cuggini en medio de escándalo con Gustavo Sofovich: “No te conozco”.

"Nazarena, todos tenemos nuestra historia, yo no creé mi imagen con romances. Yo creé mi imagen con ser un simple peluquero", apuntó el polémico peluquero.

“No entiendo nada de lo que estás diciendo, sinceramente... No te conozco Fabio, no sé quién eres. No tengo idea de tu vida. No me estoy metiendo con vos, no estoy hablando de vos”, dijo Nazarena.

Fabio Cuggini siguió sin dar tiempo a que la angelita pudiera hablar: "Parecés Luis Ventura", agregó el peluquero contra Nazarena. "No escucha nada", replicó Nazarena.

Fabio Cuggini se hizo cargo de la fama de Wanda Nara. Según el peluquero, Wanda Nara es conocida gracias a él. Fabio Cuggini contó que conoció a Wanda Nara en los desfiles de Costa Galana, pero en esos momentos no la “subía a los desfiles” porque no cumplía su perfil.

Luego, Fabio Cuggini agregó que Wanda Nara construyó hoy su imagen “a su manera” e hizo un paralelo de su propia carrera profesional de cómo la construyó él mismo.

Nazarena Vélez celebró sus primeras pascuas como abuela

La actriz tiene un nuevo motivo para celebrar. Este año vivió sus primeras pascuas como abuela. Desde que su hija Barbie Vélez dio a luz su hijo Salvador, la nueva abuela no cabe de la dicha.

Salvador.

"Felices Pascuas", comentó Nazarena Vélez junto a una tierna foto de su nietito Salvador. "Lloro de amor", agregó Barbie Vélez en su posteo.