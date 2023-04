Nazarena Vélez sentenció su amistad con Jey Mammón: "Yo sí le solté la mano"

Jey Mammón abandonó el país tras la denuncia en la que Lucas Benvenuto lo señala por abuso cuando era menor. El humorista se hospedó en Madrid y aún no se sabe cuando regresará. Su decisión tiene que ver con la repercusión mediática que tomó la acusación. Algunos pocos colegas manifestaron su apoyo de forma pública y otros que eran más allegados al conductor también expresaron su posición, alejándose de él. Este es el caso de Nazarena Vélez.

Nazarena junto a su nieto.

Ahora, Nazarena salió a aclarar por qué se distanció de Jey: "Yo sí le solté la mano, a mí me pasa algo con el abuso infantil que es imperdonable. Yo pido perdón porque mucha gente me insultó por esta decisión", explicó en LAM.

"Y me tomé unos días desde que me enteré hasta que reaccioné en mis redes, y al escucharlo a Lucas y toda su historia, yo le creo a Lucas. Para mí es imperdonable el abuso, y no quiero saber más nada con esa persona. ¿Soy mala amiga? Sí, soy mala amiga, en eso no lo puedo bancar", agregó sin ningún filtro la panelista.

Jey rompió el silencio en varias entrevistas.

Sin embargo, Nazarena explicó su sentimiento hacia el conductor: "Para mí es una situación muy difícil Ángel, te lo juro por Dios, es muy doloroso porque me siento decepcionada, siento dolor, mucho dolor, porque yo lo quería mucho a Jey, de verdad".

Para terminar con el tema, Nazarena Vélez cerró contundente: "Y para mí una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo".

Nazarena Vélez ya había hablado de la denuncia

Nazarena Vélez fue una de las figuras que más se conmovió al enterarse de la denuncia que Lucas Benvenuto le hizo a Jey Mammón. En "LAM" se la vio llorando sin poder creer lo que pasaba. Sin embargo, luego de dejar pasar unos días, la panelista formó su opinión al respecto y la compartió con sus seguidores.

"Quiero hablar del tema Jey Mammón. Sinceramente, necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema y poder hablarlo, porque sinceramente es muy doloroso saber que querías a un monstruo y que ayudaste a entrar al medio a un pederasta", comenzó Nazarena Vélez.

"Es muy doloroso, es muy frustrante, es muy shockeante, es paralizante saber que dejé cerca de Jey muchas veces al Chino, a Barbie. Creo cada palabra de Lucas y es más, creo que debe haber más Lucas, ahí afuera que no se animan por vergüenza o por dolor a denunciar, porque el que lo hace una vez, lo hace varias veces", agregó la productora.

Luego continuó: "Lo que yo no puedo creer es que la Justicia se lave las manos, que le digan a un menor de edad 'bueno, vos podés denunciar, pero hasta este año, después, suerte'. Algo hay que hacer con las leyes, porque a las criaturas hay que protegerlas siempre, toda la vida, no los primeros 10 años".

"La basura que hace una cosa así, lo tiene que pagar de por vida. Quiero que sepan que para mí es muy frustrante enterarme de un delito así y que esa persona no esté presa, no lo puedo creer", cerró Nazarena Vélez.