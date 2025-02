Nazarena Vélez impulsó la aceptación del cuerpo: "Siempre he tenido un contacto muy grande con las mujeres"

En la actualidad, Nazarena Vélez está haciendo temporada de verano en Villa Carlos Paz, ya que se encuentra con un nuevo proyecto teatral. Aprovechando un tiempo libre, la modelo mantuvo una conversación con el programa Puro Show, en donde habló de diversos aspectos de su vida. Durante la entrevista, además de hablar de su familia, comentó el cambio que hizo a través de los años con respecto a su cuerpo.

Nazarena Vélez

La confesión de Nazarena Vélez sobre su cuerpo

Nazarena se mantiene muy activa en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula un total de 2.4 millones de seguidores. En esta red social, la actriz muestra aspectos de su vida cotidiana en donde publica instantes familiares y también profesionales, pero lo que más destaca de su contenido son los post relacionados con al body positivity.

Hace varios años, Vélez utiliza sus plataformas digitales para dar mensajes de aceptación en cuanto al aspecto físico. Este tema es algo que a ella le atraviesa de cerca, ya que durante sus comienzos en la TV, cuando era tan solo una joven, tuvo que enfrentar muchas críticas y comentarios hacia su cuerpo que luego afectaron su autoestima. En este sentido, la modelo fue consultada durante la entrevista sobre la influencia que ella tiene en su audiencia a causa de la liberación que ella tuvo en base a las reglas impuestas para tener un "cuerpo perfecto".

"Yo creo que, por todo lo que me ha pasado en la vida, siempre he sentido un contacto muy grande con las mujeres. Pero el tema del cuerpo, todas y todos lo hemos padecido, algunas lo hemos padecido porque yo nunca tuve autoestima al mirarme al espejo, siempre me encontraba los defectos. Esto de visibilizarlo hizo que muchas mujeres sientan esa cosa de decir ´bueno, no estoy sola´ fundamentalmente en una generación odiándonos", explicó la exvedette.

Nazarena Vélez

Pese a que durante mucho tiempo Nazarena Vélez tuvo una lucha constante con su apariencia física que perjudicaba su autoestima, hoy en día, después de muchos años, la actriz logró superar esas adversidades y utiliza la influencia que tiene en las redes sociales para llevar un mensaje muy útil de aceptación del aspecto físico, dejando atrás la idea del "cuerpo perfecto".

A.D