Nazarena Vélez comenzó como bailarina en el 2007, y con el correr de los años fue ganando su lugar en la televisión argentina. Sin embargo, se sinceró en una entrevista y reveló cómo afrontó los acosos que vivió. Si bien la actriz admitió haberla pasado bien en sus trabajos, contó diversos momentos incómodos que tuvo que vivir.

En el streaming "Weno qué pasó", Nazarena aseguró que tiene la libertad de no trabajar con alguien que no quiere. La actriz prioriza pasarla bien en un trabajo, y por eso toma estas decisiones. "Cuando no quiero trabajar con una persona lo dijo abiertamente, por ejemplo, en LAM Ángel dijo ‘capaz viene Fede Bal’, y yo ‘bueno, no vengo’. A mí me gusta pasarla bien, la vida fue muy dura conmigo entonces cuando la vida se pone linda, buscarte momentos incómodos me parecen innecesarios", expresó.

De esta manera, confirmó un secreto a voces del mundo del espectáculo y sorprendió a los oyentes. "Era lógico que un tipo te persiga y que a cambio de un trabajo se quiera acostar con vos, entonces tenías que armarte un carácter porque sino te pasan por encima, te pisan, más cuando decidí mostrar el cuerpo. La típica ‘te pusiste la pollerita’, eso me hizo forjar mucho carácter", dijo Vélez.

En esa línea, la panelista admitió haber aprendido "a los golpes". Sin embargo, destacó la figura de Gerardo Sofovich. El director de teatro le había enseñado un nuevo lado de la televisión que terminó convirtiéndose en su espacio laboral. "Yo me hice productora porque este es un medio muy cruel, hoy te llaman, mañana no. Ser productora me dio la autogestión, hoy no me llaman, bueno me armo una obra", indicó.

Nazarena Vélez terminó de revelar un secreto a voces que recorre en el mundo del espectáculo, y habló de los acosos que tuvo que vivir. A pesar de caracterizarlo como "un medio cruel", la actriz reafirmó su pasión por su trabajo y cómo llegó a ser productora. Los fanáticos del espectáculoe se sorprendieron frente a esta entrevista y la sinceridad de la panelista.