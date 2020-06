Nickelodeon reveló que Bob Esponja es gay

Nickelodeon confirmó oficialmente, en su cuenta de Twitter, luego de varios años de rumores que el personaje de dibujos animados Bob Esponja es gay.

De acuerdo al tuit publicado por la cadena el personaje animado es un miembro de la comunidad LGBTQ+ junto con otros celebridades como Korra (de Avatar) y Schwoz Schwartz (de la serie Henry Danger). La información se dio como parte de su apoyo y celebración del mes del Orgullo Gay el cual se celebra oficialmente el próximo 28 de junio.

“Celebrando el orgullo con la comunidad LGBTQ + y sus aliados este mes y todos los meses”, asegura el tuit. El anuncio en pocas horas recorrió el mundo bajo el lema #BobEsponjaesGay y es una tendencia a nivel mundial en la red social Twitter.

A pesar de toda la especulación en el año 2005 su creador Stephen Hillenburg, quien falleció en 2018, reveló públicamente que nunca tuvo la intención que Bob Esponja o su mejor amigo Patricio Starfish tengan algún tipo de connotación sexual y mucho menos que fuesen homosexuales.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h