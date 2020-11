Nico Occhiato confirmó que está saliendo con Flor Vigna: "Estamos excelente"

Flor Vigna y Nicolás Occhiato afianzan una vez más su relación. El conductor reafirmó que entre ellos hay algo más que salidas amistosas y que se estarían dando una nueva oportunidad en el amor.

"Estamos excelente, che... Muy bien, la pasamos bárbaro juntos. Estamos muy bien, la pasamos muy lindo", aseguró Nico en una entrevista para la revista Paparazzi.

Hace un tiempo que ambos vienen dejando pistas 2.0 de su reconciliación. Es más Juariu, por ejemplo, siempre que pudo expuso sus juntadas en sus respectivas casas.

Además ella fue quien en pocas palabras confirmó el acercamiento al conductor. "Con Nico sí nos estamos viendo ahora. Y obviamente, también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos”, reveló sin sutilezas en PH, Podemos hablar. "Ahora nos estamos viendo muy de vez en cuando, al aire libre. No tenemos ninguna etiqueta", agregó en el ciclo radial Agarrate Catalina.

"En este momento no me interesa atraer a ningún hombre, es un momento donde estoy a las corridas, pero bien; clases de inglés, después las entrevistas, después Telefe. Entendí como que todo ese amor que siempre quiero dar afuera me lo quiero dar a mí, y después a mis amigos y familia que tanto extrañé en todo este tiempo, que ahora encuentro otras formas, por zoom, alguna placita. Pero no estoy con ganas de conocer a alguien. Tanto que te dicen que uno se tiene que amar a uno mismo, es importante", completó en la entrevista que le dio a Dlugi.

Flor Vigna dio detalles de su vínculo con Nicolás Occhiato

Flor Vigna admitió que se ve de vez en cuando con Nicolás Occhiato pero aseguró que no se trata de una relación de novios. La reconocida bailarina fue invitada al programa que conduce Andy Kusnetzoff y allí confirmó el reencuentro con su expareja.

"Si, con Nico nos estamos viendo. Hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos", expresó la actriz de 26 años luego de que en Podemos Hablar le preguntaran acerca de su actual vínculo con el conductor de 27 años.

Luego, la figura televisiva detalló: "Con Nico en un momento habíamos dicho que si no éramos novios no éramos nada pero nos extrañamos mucho. Realmente nos contamos todo, somos los mejores amigos el uno del otro".

"En un momento no fuimos compatibles y dimos un paso al costado. Pero después pasó algo familiar en la casa de uno y lo contamos. Ahora nos vemos de vez en cuando pero no estamos en una relación", finalizó Vigna en la emisión de Telefé.

Cabe recordar que Vigna fue descubierta hace algunas semanas atrás mientras salía de la casa de Occhiato en Palermo. La diosa fue vista partiendo en bicicleta para su domicilio y se camufló con buzos gigantes.