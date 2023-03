Noelia Marzol volvió a ser mamá hace dos meses de su hija Alfonsina. La bailarina es una mamá a tiempo completo y le gusta disfrutar a pleno de sus dos hijos. Lo cierto es que después del nacimiento de su beba y ver cómo crecen a pasos agigantados, le trajeron recuerdos del nacimiento de su primer hijo.

En una entrevista radial de “Agarrate Catalina”, la bailarina dijo: "Donatello estuvo en Neo muchos días, lo de él fue muy fuerte, además de ser prematuro tuvo otros problemas en su nacimiento y fue muy difícil, la pasamos muy mal y todas las experiencias son muy diferentes".

Donatello y Alfonsina

Noelia Marzol y como afrontó el nacimiento de su hijo prematuro

Noelia Marzol contó que tuvo que hacer terapia para poder llevar adelante el nacimiento de su hijo Donatello, quien tuvo unas complicaciones por ser prematuro. "Con Donatello elegí hacer terapia después de pasar tanto tiempo por neonatología para no pasarle mis miedos a él y ser una mamá sobreprotectora. Pasar por el embarazo y tener hijos te cambia todo, no solo te cambia el cuerpo, te cambia la forma de ver la vida, cómo te sentís, todo".

También agregó: "Después con Alfonsina fue muy distinto, estuve mucho más tranquila y más atenta porque se me quiso adelantar. Es una cuestión física mía. Aunque sostengo que la actividad física durante el embarazo da muchísimas satisfacciones y es muy saludable. Tuve un problema físico pero es aparte".

Antes de finalizar, agregó: "Uno más me banco, no se si ahora como los tuve a ellos, porque son dos bebés y los dos requieren muchísima atención y la verdad que me siento complicada sobre todo cuando no está Ramiro. Pero sí tendría otro".

J.M