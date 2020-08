Noelia Marzol se separó de su novio Ramiro Arias

View this post on Instagram

No me gusta nada el nivel de agresividad que venimos manejando estos días. Entiendo que vivimos circunstancias difíciles, pero me cuesta normalizar los maltratos. Confío en que cada uno de nosotros está dando lo mejor de sí. Es importante que evaluemos nuestro comportamiento sin señalar el accionar del otro, sin apuntarlo con el dedo, sin violentarnos porque no cumpla con lo establecido. Algunos pueden más, otros podrán menos, algunos se harán los piolas y otros cumpliremos a rajatabla las normas. Lo interesante es que tratemos de entendernos mejor y, como diría mi amigo @josemariamuscari , seamos más piadosos. No desesperen. Esto también pasará. Propongámonos durante un día al menos concientizar sólo las actitudes y cosas lindas que nos suceden. Seamos agradecidos. Los quiero. Los leo ❤️ Pd: con @ramiroarias13 también nos agarramos 🤪😊