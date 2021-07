Pampita "chapó" con García Moritán en la previa a "Pampita Online": "Hay que empezar la semana contentos"

Pampita está en su mejor momento. A punto de convertirse en mamá por quinta vez, vive con pasión el matrimonio con Roberto García Moritán, de quien se confiesa perdidamente enamorada.

En la previa al vivo del lunes en Pampita Online, la conductora se besó de forma apasionada con su esposo y, en pleno programa, Pablo Muney la mandó al frente.

Todo comenzó cuando el panelista confesó que no había visto la final de la Copa América por una cita. “A propósito del romance, vos no me pongas esa cara que me acabas de decir que, previo al programa y con falta de profesionalismo, chapaste con Roberto”, le dijo Muney a Pampita que, sin vueltas, contestó: “Se me salió el rouge, perdón. Estoy al natural. Y bueno, hay que arrancar la semana contentos”.

La conductora transita el embarazo plena y completamente enamorada.

Roberto García Moritán reveló qué es lo primero que hace Pampita al llegar a su casa

Pampita y Roberto García Moritán son los verdaderos protagonistas del mes por la inminente llegada de su primera hija.

Aunque relajados, el empresario confirmó que están ansiosos por el nacimiento de su niña que, según revelaron, nacerá a finales de julio.

Pero mientras esperan, la modelo de 43 años mantiene sus actividades normales y enfoca sus energías en continuar con sus proyectos. Sin embargo, la ansiedad es inevitable y así lo confirmó Roberto García Moritán quién aseguró cuál es el comportamiento de Pampita al llegar a su casa.

"Está feliz, no lo puede creer. Llego de trabajar y si no la encuentro es porque está en el cuarto de la beba ordenado algo y soñando con lo que va a pasar", dijo el empresario en diálogo con El show del espectáculo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana.

"Me bendijo la vida, estoy feliz. Vamos a ver cómo me encuentra en esta segunda gestión. Fui padre joven y ahora seré padre de más grande. Con otra manera de entender la crianza. Seguro lo voy a disfrutar mucho más", aseguró.