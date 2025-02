Pampita ilusionada con la maternidad: por qué quiere un hijo con Martín Pepa

Luego de su separación de Roberto García Moritán, Pampita ha decidido mirar hacía adelante y darle una nueva oportunidad al amor. En este camino, su relación con Martín Pepa ha cobrado gran importancia y parece ir en serio, al punto de que la modelo ya se imagina formando una familia con él.

Pampita y su deseo de ser madre nuevamente junto a Martin Pepa

Tras regresar de sus vacaciones en Punta del Este, Pampita se mostró públicamente junto a Pepa, lo que confirmó que el romance avanza firme. En una reciente entrevista con su amiga Barbie Simone, la modelo reveló que aún sueña con la posibilidad de ser madre nuevamente.

”Me gustaría tener algún hijo de nuevo, pero no sé si se me va a dar. La verdad tengo que tener la suerte de que un compañero quiera el mismo sueño que yo”, confesó Pampita. Con estas palabras, dejó en claro que la decisión también recae en su pareja y en la voluntad de ambos de encarar este nuevo desafío juntos.

La conductora también se sinceró sobre su experiencia pasada con la maternidad y los desafíos que enfrentó con sus hijos: “Con Beltrán para mí fue muy complicado. Fue muy difícil. Todos los recuerdos que tengo de sus primeros años yo estaba muy triste. De estar amamantando y llorando a la vez. Como que no pude darle eso y tampoco me lo pude dar a mí”.

Pampita y Martín Pepa

Asimismo, mencionó las dificultades que atravesó con Benicio, cuando su separación afectó sus primeros meses de vida, y con Ana, cuya crianza coincidió con la pandemia y problemas económicos que la obligaron a trabajar intensamente.

Por este motivo, Pampita sueña con una nueva experiencia de maternidad en un contexto más tranquilo y acompañado por el compañero indicado. “Yo quiero estar embarazada, durmiendo la siesta, tomando el té con mis amigas o mirando cosas de bebé online, tengo esa fantasía”.

Pampita y Martín Pepa

Ahora, la gran incógnita es si Martin Pepa comparte el mismo anhelo que Pampita y si en el futuro ambos decidirán dar el gran paso de agrandar la familia.

N.L