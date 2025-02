Yanina Latorre y la China Suárez pronto estarán cara a cara ante la justicia. El tribunal, de momento, le dio la derecha a la angelita y le permitió traer a una testigo que puede cambiar por completo el rumbo de la investigación.

El pasado lunes 3 de febrero Eugenia Suárez denunció a la panelista estrella de LAM por difundir información errónea acerca de ella. La causa es por hostigamiento y por utilizar información de carácter privado en su contra.

El revés judicial de Yanina Latorre a la China Suárez

Yanina Latorre y la China Suárez, cara a cara en la Justicia: aceptaron una testigo que puede cambiarlo todo

Yanina Latorre fue denunciada por la actriz dos semanas atrás y finalmente dio a conocer su plan para “vencerla” con las normas. Y es que ella decidió involucrar a una tercera persona que la ayudaría a probar que la intérprete no puede “censurarla” y que se encuentra amparada bajo el derecho de libertad de expresión.

La angelita que pronto será conductora en América TV decidió que la mismísima Wanda Nara sea tu testigo en la causa. Y es que ella le envió a Yanina las conversaciones que tuvo tanto con Mauro Icardi como con la China para que la panelista las filtre en sus redes sociales. Yanina en las últimas horas dio una entrevista para El Observador de Uruguay y confesó cuál será su estrategia para el juicio con la mediática.

“Esos chats me los dio Wanda, yo también dije que me los dio. El escrito que (la China) le mandó a Wanda también me lo mandó a mí. Pero a mi no me pidió multa sino que es un factor más del juicio que me está haciendo hace como cuatro años”, explicó la esposa de Diego Latorre.

“¿Qué hice yo?, la metí a Wanda de testigo. Y me la aceptaron.”, confesó tajante. El testimonio de Wanda, además de ser clave para la investigación de los chats y el presunto hostigamiento a la China, también implica que ella y la actriz tendrán que verse cara a cara en el juicio.

China Suárez, Yanina Latorre y Wanda Nara

“Va a estar para alquilar balcones te digo”, señaló la angelita por el escandaloso reencuentro entre la China y Wanda. Este mismo tendrá lugar cuando lo disponga la justicia y Yanina confesó que actualmente se encuentra a la ansiosa espera de ser citada.

Yanina Latorre, la China Suárez y Wanda Nara estarán cara a cara ante la justicia pronto. El juzgado civil 109 es quien actualmente tiene la causa y desde allí se aceptó que Wanda Nara pudiera declarar como testigo. Ella será una voz clave para la sentencia de Yanina, quien hace cuatro años se encuentra en juicio con Eugenia.

C.G.