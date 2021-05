Pampita explicó por qué "no tiene panza" en su séptimo mes de embarazo

Pampita atraviesa el séptimo mes de embarazo trabajando a full en sus proyectos laborales. La modelo de 43 años también comparte con sus seguidores algunos detalles de la intimidad de la dulce espera y sus fanáticos pueden seguir de cerca el crecimiento de su pancita.

Sin embargo, algunos followers preguntaron por qué no es tan grande la panza, tomando en cuenta que está pronta a la llegada de su primer hijo con Roberto García Moritán. Lo cierto es que Pampita explicó cómo fue en sus anteriores embarazos.

Pampita, de entrecasa junto a Roberto García Moritán.

“Sé lo que se me viene. Cuando falta un mes y medio me sale la panza a full”, reveló sobre su aspecto en este momento tan especial.

Pampita, diosa en su séptimo mes de embarazo.

Relajada por esta etapa, Pampita también asumió que no está dispuesta a "cerrar la fábrica", a pesar de la enorme familia que formaron con García Moritán. “La chiquita todavía no nació... igual es cierto que aún no decidí cerrar la fábrica ahora, pero hay que ver porque ya somos un montón nosotros, entonces vamos a ver cómo nos acomodamos. En unos años les cuento", dijo en una anterior entrevista.

AM