Pampita es la estrella de la televisión y las redes sociales, gracias a su gran estilo de la moda. El pasado 17 de enero, cumplió 47 años y disfrutó del amor y cariño que todos le tienen. Sin embargo, y en medio de todos los escándalos, la modelo volvió a enloquecer a sus seguidores con un look western único y sorpresivo para su usual estilo. Al mostrarlo, contó que carga una historia muy tierna que la hizo emocionar.

Pampita deslumbró con su look estilo western y marca la tendencia de la temporada

En los últimos días, Pampita fue envuelta en la polémica de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi. En una entrevista, confesó que ella había visto primero "la casa de los sueños" que se encuentra en disputa, y le tiró un duro palito a la actriz. De esta manera, se filtraron posteos de Eugenia, quien apuntó contra la modelo por haber dicho que no robaría maridos. “No. Solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”, escribió la China, junto al emoji de un payaso.

En medio de este escándalo, Carolina Ardohaín cumplió 47 años. La modelo decidió pasarlo con sus hijos, en una intima fiesta en Punta del Este, Uruguay. Como nunca decepciona, lució un increíble look total white que se robó la mirada de los fanáticos y se llevó todos los halagos. Sin embargo, en las últimas horas, mostró que quiso probar un estilo distinto al de siempre y mostró un hermoso vestido western.

Si bien ella ya había lucido sombreros estilo vaqueros, en esta ocasión decidió mezclar su elegancia con el estilo del Viejo Oeste. La modelo deslumbró con un vestido corto de gamuza en tono suela, con detalles de flecos en el escote y el ruedo. Al mismo, le sumó un cinturón de hebilla metálica que resalta su figura, unos aros argolla de gran tamaño, una pulsera, y cerró con unas clásicas botas texanas en gamuza, en la misma paleta de tonos tierra. El look tenía una historia detrás que emocionó a la modelo.

"Me regalaron este conjunto de vestido y pañuelo divino en una alfombra roja y no me dijeron de qué marca es. Solo me dieron el paquete y me contaron que era un emprendimiento que estaba haciendo hace poco y quería que sea mío. Le dije: ¿Querés una foto para tus redes? Me dijo: No, solo quiero que lo uses. Y se fue", comenzó contando en su Instagram. Seguido a eso, encontró a esa persona que le hizo el regalo especial y no dudó en compartirlo frente a sus seguidores. Pampita se mostró feliz de recibir un regalo especial, en un momento de su vida donde los escándalos quieren seguirla.

