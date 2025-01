La relación entre la China Suárez y Pampita siempre fue una gran montaña rusa de emociones y conflictos a lo largo de los años. Pero en las últimas horas, la polémica se reavivó luego de que la actriz utilizará sus redes sociales para realizar una fuerte descargó en contra de la modelo por una reciente entrevista donde se excusó de ella no ser una roba maridos.

La China Suárez compartió en sus mejores amigos en Instagram un fuerte descargó en contra de Pampita, luego de que la modelo diera una entrevista donde se jactó de no ser roba maridos. Esto habría enfurecido a la actriz, por sentirse atacada ante sus dichos, llevándola a realizar este posteo en sus redes sociales.

Todo comenzó tras una entrevista de presentadora con Barbie Simons para “El Observador”, durante esta dijo una frase que muchos terminaron por interpretar como una indirecta para la ex Casi Ángeles. Cuando estaban hablando de distintas figuras internacionales la exjurado del Bailando soltó: "Yo soy bastante formal. Me parece que el de Victoria Beckham. Es súper clásica, me gusta esa ropa que te dura para siempre, con los colores neutros y seguro tiene mucho cashmere, buena sastrería".

Entre risas fue interrumpida por la entrevistadora, donde añadió: “De paso, también le robamos el marido, a David”. Poniendo cara seria y con tono firme replicó: “No, yo no le robo el marido a nadie. Pero el closet, Victoria…”. Esta frase fue tomada por muchos como un palito para la China, que en reiteradas ocasiones fue acusada de sacarle los esposos a varias famosas.

Fiel a su estilo, Suárez no se quedó callada y respondió de forma indirecta a Carolina, a través de sus mejores amigos de Instagram hizo un duro posteó. En su descargo que fue compartido por LAM, “Esto publicó en mejores amigos y después agregó…”. De fondo se podía ver el perfil de Eugenia con el posteo de la entrevista.

En la siguiente historia se podía leer: “No. Solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”. En este caso, la influencer hace referencia a la relación que la empresaria tuvo con Martín Barrantes en 2004, luego de rumores de infidelidad con el actor Benjamín Vicuña, el polista denunció penalmente a la modelo por adulterio.

De esta forma, la China Suárez trató no solo de sacarse de encima las acusaciones de Pampita, sino también recordarle que en su momento ella también había sido acusada de adulterio y hasta llegó a perder el juicio que su exmarido le había hecho, donde tuvo que pagarle gran cantidad de dinero.

