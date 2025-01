En una reciente entrevista, la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain rompió el silencio sobre la casa en Nordelta que recientemente Wanda Nara catalogó como "la casa de sus sueños". La propiedad, que fue objeto de atención mediática, ahora es el hogar de Eugenia Suárez y Mauro Icardi.

Después de terminar el 2024 en buenos términos con quien fue catalogada como la tercera en discordia de su relación con Benjamín Vicuña, la modelo a raíz de los recientes escándalos decidió meterse de lleno en el Wandagate. En diálogo con Barbie Simons la mediática declaró que fue ella quien “vio primero” la casa que ahora es objeto de disputas entre Wanda Nara y la China Suárez.

Pampita y la China Suárez tienen gustos similares en inmuebles

Pampita confesó que ella también quería la "casa de los sueños" en la que hora vive la China Suárez

La mansión del barrio residencial de los carpinchos fue el inmueble más comentado dentro del mundo del espectáculo, luego de la casa en Punta del Este de Jorge Lanata que fue puesta en venta. La propiedad por la que se disputaron hasta ahora Wanda y la China consta de 5000 metros cuadrados, quincho, jardín, pileta y vista al lago.

Las imágenes exclusivas de "la casa de los sueños"

Actualmente, la casa está siendo habitada por la China Suárez y Mauro Icardi, quienes son protagonistas de la novela del verano. A la historia se sumaría ahora quien supo ser presunta archienemiga de la actriz, Pampita. La modelo que vivenció el escandaloso episodio del motorhome con Benjamín Vicuña en 2015, el año pasado mermó los rencores con la China. Durante una gala se las vio juntas abrazadas y sonrientes, con la calma que antecedería al huracán.

El encuentro en Galerías Pacífico de Pampita y la China Suárez

En vistas de los últimos acontecimientos, Pampita marcó territorialidad ante las actualizaciones del Wandagate y se posicionó primera en la línea de tiempo con respecto a la casa de los sueños. La modelo alegó que fue ella misma quien vio el inmueble antes de Wanda y la China. "Hace muchos años esa es la casa de mis sueños, mucho antes que la casa de los sueños de otras personas", comenzó retratando la aclamada figura.

"Tenía una amiga que vivía ahí y salíamos a caminar por ese barrio. Cada vez que salíamos decía 'esta es la casa de mis sueños' y una vez me enteré que estaba en venta, le pedí a una amiga que me acompañe y con Anita me sacaba fotos, todo ahí", contó Carolina Ardohain. "Después pregunté el precio y no llegaba", cerró entre risas en la entrevista emitida por El Observador.

La casa está construida sobre un lote de 5000 metros cuadrados

Sin embargo, a pesar de sus anhelos Pampita no pudo aún habitar la dream house. La propiedad que tomó notoriedad con los chats que filtró Wanda Nara hablando este inmueble, hizo que la modelo rompiese el silencio y contó que fue ella quien “cantó primero” sus deseos por vivir allí.

C.G