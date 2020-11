Pampita "ninguneó" a Yanina Latorre tras enviarle una carta documento

Pampita es la protagonista de un nuevo escándalo judicial. La conductora recibió una carta documento de Yanina Latorre por difundir una falsa foto de su hija Lola Latorre en una fiesta clandestina.

"La semana pasada o la anterior la que instaló la foto falsa de Lola fue Pampita. Yo le mandé carta documento eh, a todo el programa, productores, porque era mentira, era falsa", contó la "angelita" en LAM.

Lo cierto es que, tras esta decisión, la esposa de Roberto García Moritán tuvo una curiosa reacción. "Desconozco. Sinceramente, no tengo ni idea. No sé si es verdad o no lo que se dijo" , disparó la top model para Paparazzi.

"Sinceramente, tendrían que hablar con la producción del programa. Yo soy su conductora, no soy la productora", aclaró.

El enojo de "la angelita"

Fiel a su estilo ácido, Yanina Latorre manifestó su descontento por la difusión de estas imágenes en Pampita Online y pidió las disculpas de la morocha.

"Pampita, hasta ahora, al otro día no dijo che, la verdad que la de la foto no es Lola Latorre", agregó la esposa de Diego Latorre y aprovechó la ocasión para apuntar con la top model.

"Yo estoy esperando que Pampita, ya que le molesta tanto que se hable del precio de sus tres departamentos, que se metió con una chica de 19 años en una fiesta, que diga bueno, la verdad fue, no fue, le creo, no le creo la historia, está imputada, no está imputada, la foto no era Lola. Estoy esperando que Pampita lo niegue", disparó.