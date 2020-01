VIDEO| El "enfrentamiento" entre Pampita y García Moritán durante sus vacaciones

Pampita y Roberto García Moritán viven unas divertidas vacaciones en familia. La pareja viajó a la Riviera Maya para disfrutar de sus paradisíacas playas junto a Delfina y Santino, los hijos del empresario.

Relajados y divertidos, los tortolitos comparten a diario sus andanzas en las tierras mexicanas y esta vez difundieron un divertido video en el que muestran cuando se enfrentaron en una competencia. Mientras cenaban, Robert y Pampita se batieron a duelo para ver quién retenía con su boca la comida que un chef les tiraba desde otro lado de la mesa. Entre risas y aplausos fue la morocha quien resultó la triunfadora de esta divertida competencia.

Los recién casados viajaron al Caribe en medio del escándalo por las versiones de una fuerte pelea entre ellos durante su estadía en Punta del Este. Sin embargo, la pareja se muestra feliz por este descanso y más unidos que nunca.

"Al que es feliz, se le nota: no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no jode!!!" fue una de las últimas declaraciones de la modelo en sus redes sociales, para hacer frente a las versiones.