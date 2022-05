Paula Chaves rompió el silencio sobre la pelea con su maquilladora en los Premios Martín Fierro 2022

La noche de los Martín Fierro 2022 dejó mucha tela para cortar. En "Intrusos"contaron que Paula Chaves tuvo un problema con su maquilladora, Celeste Uria. Según lo que revelaron en el programa, la modelo no se sentía conforme con el makeup que le había hecho la profesional y que no se sentía segura de salir al aire viéndose de esa forma.

Rápidamente la maquilladora se hizo eco de lo que se estaba diciendo y salió a responder a través de las redes sociales, donde escribió: "Polemicaaaaaaaaa en los Martín Fierro. Me peleé con todos menos con Paula Chaves". Para sorpresa de muchos, la modelo replicó la publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram y añadió: "Te amo jajajajajaja! es Mercurio retrógrado o algo así".

La reacción de Paula Chaves.

Como si eso fuera poco, Celeste Uria subió otra story donde escribió: "Excuse me (perdónenme) Intrusos, pero el makeup quedó divino... Pau no dudó ni un segundo". Esa publicación también la replicó Paula Chaves que respondió: "Me amor...muda me dejaste con esta carita".

Tampoco fueron ciertas las versiones que aseguraron que Paula Chaves bajó de su habitación a las 19:45, ya que a las 19:20 ya estaba en el hall del Hotel Hilton esperando a su compañero de conducción Iván De Pineda que llegó varios minutos después y juntos hicieron las pruebas de sonido necesarias antes de salir al aire.

La publicación de Paula Chaves.

Paula Chaves compartió cómo fue la creación de su vestido

La conductora de la alfombra roja lució un vestido color verde con foco en las mangas y el detalle de la cola que le dió el toque de glamour necesario para la ocasión. A través de su cuenta personal de Instagram, Paula Chaves reveló cómo fue la creación del diseño que vistió esa noche.

El boceto del vestido de Paula Chaves.

Paula Chaves publicó el boceto que le mandó su diseñador, Adrián Brown, cuando creó el vestido y luego compartió un video donde se ve cómo se lo probaban sobre el cuerpo para que quede perfecto. "Así lo armaba sobre mi cuerpo, con mucho amor en cada prueba", escribió la modelo.