Paula Chaves contó en su cuenta de Instagram el dramático y muy angustiante momento que vivió dentro de su auto sobre la autopista Panamericana mientras trasladaba a su hijo Baltazar (5) y Filipa (2). Como toda madre, ver que la vida de sus hijos puede correr algún tipo de riesgo es algo, que solo quienes lo viven, pueden entender ese sentimiento.

"Hoy por suerte estamos bien. Ayer, yendo a la guardia por Balta que estaba muy caído por vomitar sin parar… Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó en el auto. ¡Ya le había pasado en diciembre!”, comenzó explicando Paula Chaves en su relato. Seguido de esto agregó: “A ella no le afecta en nada neurológicamente porque el foco de la convulsión es por la fiebre, pero imaginen, yo”.

Paula Chaves vivió un momento dramático con sus hijos Baltazar y Filipa, rumbo al hospital.

“Ahora todo bajo control”, comentó la modelo en una foto en la que Filipa está en sus brazos y se encuentra sostenida de su manito, del suéter de la presentadora. En una siguiente foto, se puede ver a su esposo, Pedro Alfonso, en el hospital conteniendo a la niña.

“Comparto esto porque si yo hubiese sabido y leído de la convulsión febril, tal vez no me desesperaba tanto (Igual verla en ese estado…) Me gusta compartir mi experiencia porque tal vez a alguien pueda ayudar. Recuerdo que hace muchos años, Indio, el hijo de Rocío Guirao Díaz, había tenido lo mismo. Lo que tuvo Filipa, no es grave, no es problema de salud, ella es sana y lo bueno es que sabemos que quedan… ¡Cuatro años y de a dos es más fácil!”.

Paula Chaves vivió un momento dramático con sus hijos Baltazar y Filipa, rumbo al hospital.

Paula Chaves quiere dar con el paradero de su héroe en la Panamerica

Tras haber vivido esos momentos de angustia con sus dos hijos menores, Paula Chaves, ya mucho más tranquila y con toda la situación bajo control, habló sobre la persona anónima que la ayudó a salir en ese complicado momento “...Y es ahí en la panamericana, donde me ayudó el motoquero, que me encantaría poder contactar”, comentó la modelo en sus historias.

“Al grito mío por la ventana de “¡Vení, ayudame por favor!”, explicó la modelo. “No solo me abrió camino en la Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves del auto le dije: “Atrás, deje a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto (la cantidad de indicaciones en 4 segundos es muy de Virgo”, narró la presentadora de Telefe.

Paula Chaves vivió un momento dramático con sus hijos Baltazar y Filipa, rumbo al hospital.

“Y así fue, mientras las médicas, divinas, de la Trinidad de San Isidro atendían a Filipa, entró este motoquero salvador, con Balta a upa, diciéndome que él llevaría el auto al estacionamiento de la clínica”. Paula Chaves dedicó un posteo muy puntual donde le habló de manera directa al hombre que le ayudó a salir de ese atascamiento en plena autopista y la auxilió hasta ver que Baltazar y Filipa ya estaban siendo atendidos por los médicos.

Paula Chaves vivió un momento dramático con sus hijos Baltazar y Filipa, rumbo al hospital.

«Querido motoquero superhéroe, (así le dije a Balta) porque me dijo: “Mamá, me dejaste en el auto con un señor con casco”. ¡Gracias por cruzarte en nuestro camino!», expresó la modelo en su red social

Paula Chaves vuelve a Cortá por Lozano

Vero Lozano dejará una vez más su programa, Cortá por Lozano, para tomarse unas vacaciones, en esa medida, el magazine, como es ya costumbre, será conducido por Paula Chaves. El equipo de panelistas y la producción, le deseó un feliz y placentero descanso.

Paula Chaves vivió un momento dramático con sus hijos Baltazar y Filipa, rumbo al hospital.

Desde este lunes 18, Paula Chaves le estará haciendo el aguante a Vero Lozano, en Cortá por Lozano, como lo hizo en sus vacaciones de febrero, que luego se tuvo que extender su conducción, tras el grave accidente que sufrió Vero Lozano en Estados Unidos.