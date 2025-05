Wanda Nara se volvió tendencia en las redes sociales, debido a la segunda audiencia por el juicio de divorcio con Mauro Icardi. La modelo llegó a los tribunales de familia de Milán, Italia y sorprendió a todos, mientras que en la Argentina sus hijas tenían un acto escolar al que fueron acompañadas por su tía y su abuelo, Zaira Nara y Andrés Nara. Al finalizar el evento y el reencuentro, ambas mujeres se pronunciaron en sus cuentas de Instagram, y la modelo menor lanzó un picante comentario respecto a la llegada de su hermana ante la Justicia.

Wanda y Zaira Nara siempre vivieron los mejores y peores momentos juntas. En cada ocasión, apoyan a la otra y la ayudan a salir adelante. Desde duras separaciones hasta el cuidado de sus hijos, las modelos comparten su amor por la moda, la familia y el lujo, y viven divertidos cruces entre ellas. Por eso, en este momento de escándalo mediático que está viviendo la conductora de Bake Off, la modelo menor no duda en dejar sus comentarios y apoyarla frente a fuertes debates que se arman en la televisión y las redes sociales.

En las últimas horas, Zaira se quedó en la Argentina cuidando a los hijos de Wanda, con quienes subió tiernas fotos en su cuenta de Instagram para que su hermana las vea. Sin embargo, se encontró en las redes sociales con que la conductora se había vuelto tendencia por su icónica llegada a los tribunales de familia de Milán, junto a un Lamborghini rosa y un lookazo business woman. La modelo compartió en su cuenta personal las mejores fotos del momento y se llenó de comentarios de fanáticos y seguidores.

Zaira no pudo dejar pasar este momento, y dejó una picante frase que los usuarios tomaron como de apoyo, y que trajo a la memoria el icónico tweet con el que anunció la cancelación de su boda con Diego Forlán en 2011. “Me dieron ganas de casarme...”, comentó la modelo menor, de manera irónica, destacando la belleza de su hermana y el golpe que provocó en las redes sociales. Los seguidores no tardaron en explotar de risas y comentarios frente a esto.

Sin dudarlo, Zaira Nara supo sacar risas de la situación, ayudando a que Wanda pueda pasarlo lo mejor posible. Las hermanas Nara se acompañan en todos los momentos, sin importar la mediatización del escándalo. Su relación fue unida desde que ambas comenzaron a ser conocidas en la televisión y lo siguen siendo hoy en día, sobre todo ayudándose en la crianza de sus niños y creando una familia unida y fuerte ante las adversidades.

