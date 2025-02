Después de su “ruptura”, Coty Romero y Nacho Castañares decidieron volver. Más afilados que nunca, la pareja de participantes de Gran Hermano 2022 decidió acusar a su excompañera Romina Uhrig de ‘tóxica’.

Los panelistas de “La noche de los ex” del debate de Gran Hermano 2024/2025 no dieron brazo a torcer en su disputa con la exdiputada. Este martes 18 de febrero en A la Barbarrosa los hermanitos alzaron su voz en contra de Romina.

Se desató la guerra entre Coty, Nacho y Romina

En pie de guerra: Coty Romero y Nacho Castañares furiosos contra Romina Uhrig

Al aire en el programa de Georgina Barbarossa, la feliz pareja atacó a Romina Uhrig por sus previos dichos contra ellos. “Gastón, vos tenés a alguien ahí atrás comiéndote la cabeza envidiosamente porque no es feliz con su vida”, comenzó filosa Romero. “Pregúntenle a Mica Viciconte, que la amo y le mandamos un beso, por qué no se puede juntar más con Damián (Ávila)”, lanzó la joven de 23 años.

“Ve en otras peronas ‘lo que necesitan’, Romina no le dejaba a Damián juntarse con Mica Viciconte. Que no refleje en el otro lo que es ella”, prosiguió la joven. Mica Viciconte y Damián Ávila mantienen una estrecha amistad y habría sido Romina, la actual expareja del influencer fitness, quien intercedió para evitar sus encuentros, según la correntina.

Asimismo, el presunto encono de Coty hacia Romina se remonta a 2022 cuando se conocieron dentro de la famosa casa, ya que la exdiputada mantenía una amistad con Castañares y le habría "hablado mal" a él sobre su actual novia.

Coty Romero, Nacho Castañares y Romina Uhrig

En la misma línea en la entrevista, Nacho expresó su repudio hacia Romina. “Ha habido comentarios desafortunados. Está bien que no la quiera, pero no por eso tiene que decir cosas que no son”, sentenció el influencer de 22 años.

“A mí no me gusta que se digan cosas que no son. Se han dicho un montón de cosas, por ejemplo, que Coty me pegaba o que es la quinta vez que nos separamos. Encima lo dice una persona que es ajena a la relación. Sus comentarios no me gustaron y por eso tomé distancia”, concluyó tajante el ex participante del reality.

Coty Romero, Nacho Castañares, Romina Uhrig y Damián Ávila

En pie de guerra, Coty Romero y Nacho Castañares apuntaron furiosos contra Romina Uhrig. La joven veinteañera oriunda de Caá Catí, Corrientes, se habría ensañado con la ex diputada que legisló de 2019 a 2021.

