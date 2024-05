En el día de ayer, Ángel de Brito confirmó desde LAM que Romina Uhrig, la ex Gran Hermano, está en pareja. Se trata de un reciente romance, para ya se conoció que está en pareja con Damián Ávila, a pesar que los rumores la habían relacionado con L-Gante y esto fue negado por ella.

"Con razón que ese día que me la encontré en la Polenta, que fuimos con los chicos a bailar, le pregunté: '¿Salís con L-Gante?' y me dijo: 'No, ni en pedo. Nada que ver', era porque ya estaba acá. Hace muy poco que están", expresó el famoso periodista de espectáculos.

Por el momento, ninguno de los dos ha compartido fotos juntos en sus perfiles de redes, pero se conocieron detalles sobre Ávila, quien es muy activo en redes sociales, herramienta que también utiliza como medio de trabajo.

Quién es Damián Ávila

Ávila supera los 300 mil seguidores en su perfil de Instagram y en su biografía ofrece la posibilidad de que diferentes marcas publiciten en su perfil. Además, es modelo de ropa interior, ha trabajado con reconocidas marcas nacionales y pasado por importantes pasarelas durante la temporada de verano.

Además, Damián Ávila fue parte de diferentes reality shows como El hotel de los famosos, Combate Argentina y Bienvenidos a ganar. También fue host del programa Hashtag net. El novio de Romina Uhrig también es un gran aficionado del mundo fitness y así lo muestra en sus redes.