Quiénes son todos los participantes de Gran Hermano 2025

Después del éxito del programa en sus últimas dos ediciones, volvió Gran Hermano 2025 y te contamos quiénes son y a qué se dedican los 24 participantes.

A diferencia de las dos últimas temporadas de Gran Hermano, que coronaron como ganadores a Marcos Ginocchio y Bautista Mascia y que contaron con 18 y 22 participantes, la producción de Telefe decidió seleccionar a 24 jugadores para que habiten la famosa casa.

Gran Hermano 2025

Quiénes son los participantes de Gran Hermano 2025

La última edición de Gran Hermano dio lugar a personajes memorables como Juliana “Furia” Scaglione y Emma Vich, por lo que se espera que el éxito de las últimas dos casas se replique en esta y vuelva a posicionar al programa como el primero del prime time nocturno.

En esta nueva edición hay todo tipo de personajes que prometen convertirse en figuras del espectáculo.

Keila Sosa

La joven tiene 28 años y es del partido de Tigre. Keila aseguró que quiere ser famosa desde que tiene tres años y se describió como "muy impulsiva y dramática", ya que "primero hablo y después pienso". Además, señaló que le molesta la traición y la gente con complejo de victima. Se emocionó al ver a Santiago del Moro porque es muy "cholula", según dijo en su presentación. "La gente me ama o me odia", aseguró. Contó que hace cuatro años está de novia y que su pareja es muy compañero.

Keila Sosa

Claudio Di Lorenzo

Tiene 41 años y es de Flores. Está soltero, es padre de dos hijos, terraplanista y cree en la ley de atracción. "Me gusta molestar a la gente", señaló. Hace reiki y asegura que "la gente se abre un montón" con él, algo que le va a servir para conocer las debilidades y fortalezas de sus compañeros. Hizo teatro y formó parte de una banda de rock. Odia la rutina, se define como buen competidor y no le gusta hacer trampa.

Claudio Di Lorenzo

Lourdes Ciccaroni

Es de Mar del Plata y tiene 22 años. Aseguró tener su estrategia armada para ganar la competencia, "hacerme la rubia bolu*a y después arremeter con todo", dijo. "Tengo novio pero si entro a la casa voy a tener que cortar", aseguró en su presentación pero de igual manera entró "casada".

Lourdes Ciccaroni

Luca Figurelli

Es de Berazategui y tiene 18 años. "Mi sueño es ser jugador profesional", contó en su presentación. Le gusta la moda y el mundo del streaming. Confiesa ser tímido pero chamuyero y mujeriego. Es transparente y muy autocrítico. "No tengo estrategia ahora, que pase lo que pase", señaló.

Luca Figurelli

Sandra Piore

Tiene 50 años y es de La Plata. Está casada y aseguró que "no entro a la casa para levantarme a nadie, pero tampoco se lo que puede pasar". Es muy impulsiva y odia el bullying. Se dedica a la pesca y al navegar se siente en libertad. "Vengo a ordenar la casa y a hacer lío", aseguró.

Sandra Priore

Carlos Tocco

Tiene 63 años y es de Ituzaingó. Es empresario "de la noche", tiene un boliche bailable y es mayorista de lenceria. "Tuve una doble vida durante 25 años y, lamentablemente, no terminó bien", dijo en su presentación. Fue jugador y técnico de fútbol. Por una mala praxis tuvo 12 operaciones de columna. "Soyu muy bueno y apacible, pero se meten conmigo y me pongo en sistema GPS: Gordo picante y sin filtro. No ladro, muerdo", señaló.

Carlos Tocco

Candela Campos

Tiene 24 años y es de Villa Luzuriaga, La Matanza. Es estudiante de Personal Trainer y le da clases a sus alumnas de patín. Patina desde muy chica y compite a nivel profesional. Asegura que es reservada pero le gusta el chisme. "Mi estrategia es observarme, sonreir y jugar", expresó. Además aseguró que la edad no importa y que seguro alguien le guste dentro de la casa.

Candela Campos

Sebastián Bello

Tiene 23 años y es oriundo de Mendoza. Trabaja en el modelaje y en el taller de autos de su padre. Contó que tiene una voz particular ya que a los cinco años le sacaron las amigdalas y sufre hipoacusia leve. Además, le gustan las cámaras, el show, el drama y los chismes. "Soy una señora más del barrio", expresó. "En la casa lo voy a dar todo", manifestó.

Sebastián Bello

Martina Pereyra

Es la segunda participante de La Plata y tiene 24 años. Es modelo, contadora y le encantan los deportes. "No sé cocinar ni limpiar", expresó. Señaló que como jugadora será muy competitiva y pensará muchas estrategias, sobre todo "por el lado de los hombres" porque sabe manipularlos. Estuvo de novia 10 años pero entra soltera a la casa. "No soy ninguna tonta", aseguró.

Martina Pereyra

Giuliano Vaschetto

Tiene 33 años y es santafesino. Estuvo casado pero se separó porque no soportó una relación monogámica y tiene un hijo de 7 años, al que define como su "motor de impulso". Hizo mucha actividad física y artes marciales principalmente. "Soy mujeriego", aseguró.

Giuliano Vaschetto

Petrona Fabiana Jerez

Tiene 53 años y es de Tucumán. Está en pareja con Jorge hace 30 años, es madre de una hija y abuela de tres nietos. Es cocinera, depiladora, peluquera y enfermera de la Cruz Roja. Es sonámbula y asegura que será "pura risa". "En la adolescencia miraba el programa y decía que iba a estar ahí. Ahora mira donde estoy", expresó.

Petrona Fabiana Jerez

Santiago Algorta

Es el uruguayo del reality, proviene de Montevideo y tiene 28 años. Crea contenido en Tiktok y confiesa que siempre quiere ser el más lindo. "Sufro bullying por fachero", expresó en su presentación. Además, señaló que será un problema si entra alguien más fachero que él y que está seguro de que generará envidia.

Santiago Algorta

Chiara Mancuso

Tiene 30 años y vive en un barrio privado en Canning, Ezeiza. Fue modelo, promotora, actriz y bailarina. No cree en la fidelidad y asegura ser muy manipuladora y fogosa. "Me encantan los jugadores", confesó y contó que su padre fue jugador de fútbol. Además, aseguró tener alma de líder.

Chiara Mancuso

Ulises Apóstolo

Tiene 26 años y es de Córdoba. Es politólogo y se dedica a asesora a un funcionario provincial en el área legal y técnica. También fue modelo. Es fanático del cuarteto y de la Mona Jiménez, y su ídola es Moria Casán.

Ulises Apóstolo

Delfina Delellis

Es de 3 de Febrero, Saenz Peña. Es modelo y busca demostrar que "las modelos no somos solo una cara bonita". Se definió como hiperactiva, enojona, muy peleadora y competitiva. "Me enoja la mentira, la gente hipócrita y que me menosprecien", expresó.

Delfina Delellis

Luciana Martinez

Es de Pico Truncado de Santa Cruz. Si bien se presentó como Jorge Martínez, contó que hace más de 10 años es Luciana, a escondidas. Tiene siete hermanos, y gracias a que dos estuvieron presos, Luciana aseguró aprender "lo que no está bien". Es bailarina, asesora de imagen, administrativa, profesora de folklore y malambo, y mamá de un perro, Teodoro. "Voy a empatizar mucho con las chicas en la casa", aseguró.

Luciana Martínez

Juan Pablo de Vigili

Tiene 38 años y es de Corrientes. Es arquitecto y tiene un local gastronómico. Es competitivo y se define como buena onda. Además, le gusta meditar y su sueño es ser actor. "Este es mi momento y voy a aprovechar cada momento", señaló.

Juan Pablo de Vigili

