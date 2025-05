Pitty la numeróloga compartió en sus redes sociales uno de los momentos más conmovedores. La especialista en números mostró el instante en que sonó la campana del centro de quimioterapia confirmando que superó cáncer de mama, la enfermedad por la que lucha hace algunos meses.

“Aposté por la vida y gané la partida. Gracias a todos por tanto amor. Estoy lista para mi nueva vida. Lo logré”, escribió junto a un video en el que se la ve rodeada de familiares y profesionales de la salud.

Pitty La Numeróloga

La mediática, conocida como "la numeróloga de los famosos", fue diagnosticada a comienzos de este año con un cáncer de mama grado 2. Desde el primer momento decidió enfrentar la enfermedad con entereza y compartir el proceso con sus seguidores.

Qué dijo Pitty la numeróloga sobre su lucha contra el cáncer de mama

A inicios de año, Pitty la numeróloga confirmó que padecía esta enfermedad y dejó un mensaje de reflexión para sus seguidores. "Mi nueva misión…sigue mi transformación, mi evolución de tanto camino al andar. La vida te prepara para que conozcas todo, la risa, el llanto, la felicidad, la enfermedad y el amor", expresó en ese momento.

"Esto es la vida y depende de vos el lugar donde te vas a parar, cómo vas a sobrellevar cada batalla que te toque. Este proceso te hace ver la vida desde otra perspectiva", agregó.

Una vez superada esta dolora etapa, Pitty la numeróloga también se refirió a cómo vivió este proceso. “Después de recibir una noticia tan dura, que te conecta con el fin de alguna manera, aposté a la vida y gané. Después de tanto esfuerzo y sacrificio... yo hice todos los deberes para estar bien. Todos. Y Dios me dio otra oportunidad para vivir la vida que merezco”, dijo en Pronto.

“Siento que presté el cuerpo. Me cambió la mirada de la vida. Antes pensaba que el cáncer era un enemigo que había que vencer, pero terminó convirtiéndose en mi mejor amigo. Me obligó a ocuparme de mí por primera vez y me enseñó el verdadero valor de la vida”, añadió.