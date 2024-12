Pitty, la numeróloga, no dudó al responder sobre qué pasará en 2025 con la relación entre Wanda Nara y L-Gante y con la de Pampita con Martín Pepa. La experta habló sin vueltas de sus predicciones acerca de dos de las parejas más famosas de Argentina y sorprendió a más de uno.

¿Qué predijo Pitty la numeróloga acerca de las parejas de Wanda Nara y de Pampita para 2025?

Comienza un nuevo año y, como es lógico, se abren muchos interrogantes sobre qué pasará en el futuro próximo en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en el amor. La relación entre Wanda Nara con L-Gante lleva unos tres años, aunque se oficializó hace unos pocos meses. La pareja da todos los indicios de fortalecerse: el cantante de 24 años ya hizo vínculo con los hijos de la conductora de Bake Off Famosos y son muchas las expresiones de amor entre ellos, que comparten con sus seguidores en las redes sociales. Al mismo tiempo, avanza la guerra judicial contra su expareja, Mauro Icardi, que parece no tener retorno.

L-Gante y Wanda Nara

Consultada en el programa A La Barbarossa de Telefe sobre el futuro de la pareja de Wanda Nara con Elián Valenzuela, Pitty la numeróloga fue contundente: “Me parece que está buenísimo la relación que tienen, de disfrutar la vida, pero no sé si creo que va…”. Y ante la consulta sobre si Wanda volvería con Mauro Icardi la respuesta de Pitty fue aún más terminante: “¡Obvio! para mí no está terminada esa relación”.

Luego contó que cuando fue al cumpleaños de Wanda Nara tuvo la oportunidad de conocer a L-Gante y le pareció ser una muy agradable persona: “Él es amoroso, me sorprendí cuando lo conocí, qué lindo chico, qué amable, qué vibración”. Y agregó: “Tiene como algo, me parece que tiene un futurazo, si se deja acompañar con gente copada”.

Otra de las consultas que recibió Pitty, la numeróloga fue sobre la relación de Pampita con el empresario y polista Martín Pepa. La relación entre ambos es más reciente. Si bien se conocieron siendo adolescentes durante un viaje de egresados, fue Silvia, la madre del polista, quien le propuso a Pampita, durante la última peregrinación a Luján, que salieran a cenar, algo que finalmente hicieron. El romance avanzó y, al poco tiempo, Martín pudo conocer a los hijos de Pampita. ¿Cómo continuará esta relación el año que viene?

Martín Pepa y Pampita en el Abierto Argentino de Polo de Palermo

Ante la pregunta de Georgina Barbarossa y de las panelistas sobre el futuro de la pareja conformada por Pampita y Martín Pepa, Pitty dio unos indicios: “Todas esas parejas nuevas que se formaron…tampoco veo eso, creo que no”. De esta manera, la especialista dejó en claro que se vaticina para las parejas más comentadas del 2024.