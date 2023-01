Agustín Guardis es un personaje polémico, querido por muchos y odiados por otros. Sin embargo algo que le sobra es carisma y eso lo hizo notar en la celebración de cumpleaños de Romina Uhrig. En una divertida secuencia se animó a cantar en vivo frente a sus compañeros de la casa, la canción de Ricardo Arjona: “Señora de las 4 décadas”.

Cuando empieza a cantar se escucha a Romina sorprendida: "¿Quién está cantando? Una parte de la canción dice “señora de las 4 décadas”. En ese momento la joven de Moreno lo corrige que tiene tres décadas y no cuatro como dice la canción. En una parte Agustín se olvida la letra y Romina sigue cantando desde su lugar y el culmina el platense con una frase: “Estoy perdido, no me sé la letra”.

El particular pedido que Gran Hermano le hizo a Romina para que pueda celebrar su cumpleaños

Este viernes 27 de enero es el cumpleaños de Romina Uhrig y la producción le hizo un especial pedido a la participante como condición para que pueda celebrar su día junto a sus compañeros.

“Se viene la prueba de mi cumpleaños y la tienen que cumplir”, anunció la exdiputada a sus compañeros. “Son unos hijos de mil siete, son tremendos. Te juro que me reía”, dijo entre risas sobre el desafío.

Romina solicitó un cumpleaños especial.

“No me puedo meter en la cocina, chicos”, señaló Romina y sus hermanitos empezaron a aplaudir. “No quieren verme del otro lado de la cocina hasta el viernes. “No me puedo hacer un té, un mate, le tengo que pedir todo a ustedes. Eso no es nada. No puedo limpiar, lo tienen que hacer ustedes y me tienen que hacer caso”, agregó.

Además, se encargó de aclararle a los hermanitos que Gran Hermano quiere que la casa esté limpia, con lo cual, sus compañeros deberán ponerse al hombro los quehaceres domésticos.