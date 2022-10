Qué hizo Maxi López después de que Mauro Icardi expusiera a sus hijos en redes

Maxi López es uno de los actores de reparto en el tremendo culebrón que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y L-Gante.

En medio de rumores de romance de la empresaria con el músico, Icardi hizo un vivo en Instagram donde realizó un picante descargo sobre las versiones de divorcio con Wanda.

Pero en esa transmisión del deportista aparecieron en escena los hijos que Maxi López tiene con Nara. A pesar de que no aparecieron sus imágenes, Constantino y Valentino López participaron del vivo y estaban al lado de Mauro, avalando lo que su padrastro decía.

Lo cierto es que, al parecer, al primer marido de Wanda no le habría caído nada bien que se involucre a sus niños en este entuerto. "Todos hablamos de Wanda y de Mauro, pero ¿cómo tomó Maxi el vivo de Icardi? A mí todos me dicen las palabras ‘sacado e indignado’. No le habría gustado aparentemente nada la exposición de sus hijos en medio del escándalo. A mí me dijeron que está furioso", contó el periodista Juan Etchegoyen.