Quién es Andrés Galfrascoli, el cirujano de los famosos desaparecido en el derrumbe de Miami

El derrumbe en Miami, mantiene en vilo a todo el país ya que Gimena Accardi y Nicolás Vázquez estuvieron presentes. Además, se supo que allí se encontraban más argentinos y entre ellos, Andrés Galfrascoli, cirujano de muchos famosos.

Si bien, afortunadamente los actores se encuentran fuera de peligro, Galfrascoli continúa desaparecido junto a su familia.

El médico, de 44 años, se encontraba con Fabián Nuñez, de 55, y Sofía Galfrascoli Nuñez, de 5 años, hija de ambos. Esta mañana en LAM comentaron que la pareja decidió ir a Estados Unidos para acceder a la vacuna contra el Coronavirus y que la pequeña interactúe con amiguitos en una escuela de verano.

También se pudo constatar que el experto en estética es amigos de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, Flavio Mendoza y algunas celebridades más de nuestro país.

Julia Zenko, otra de sus amistades, se manifestó muy angustiada por la situación: "No sabemos nada de ellos desde la madrugada no contestan el teléfono. Estoy mal. No quiero hablar, somos muy buenos amigos. No puedo, perdón", dijo al diario Clarín.

En su perfil de Instagram, Andrés Galfrascoli se define como Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora y, según muestra, tiene su clínica en el barrio de Recoleta, sobre avenida Santa Fe al 1700.

Andrés Galfrascoli es oriundo de la ciudad de Corrientes, donde estudió y se recibió de Médico Cirujano en la Universidad Nacional Del Nordeste.

Realizó la especialidad en el Hospital General De Agudos Cosme Argerich (C.A.B.A), obteniendo el título de Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora.