El emotivo mensaje de Martín Bossi a Nico Vázquez y Gimena Accardi tras salvarse de milagro del derrumbe en Miami

Martín Bossi había estado cenando con Nico Vázquez y Gimena Accardi previo al derrumbe del que los actores se salvaron en Miami. Tras enterarse de la triste noticia, el humorista usó sus redes para extenderle afectivas palabras a sus amigos.



"Qué salvajemente inesperada puede ser la vida querido Nico. Feliz de que en medio de semejante tragedia estén sanos y salvos. Los abrazo con el corazón.", expresó Martín quien minutos antes del accidente había compartido una cena junto a la pareja de actores.



Qué salvajemente inesperada puede ser la vida querido Nico. Feliz de que en medio de semejante tragedia estén sanos y salvos. Los abrazo con el corazón. pic.twitter.com/JjDXP3J3Fp — Martín Bossi (@martinbossi) June 24, 2021

Previo a esto, Martí Bossi había relatado cómo se enteró de la noticia en diálogo con LAM. “Ángel, querido. Me acabo de levantar, boludo, con el teléfono explotado. Me quiero morir con lo que me estás contando”, arranca el primero de los mensajes de Martín a Ángel de Brito.

Y aclaró que “sé que Nicolás está bien, gracias a Dios, pero estoy atendiendo a mi familia que están desesperados llamándome”. “Te contesto a vos, aunque me escriben todos los periodistas, para que te quedes tranquilo. Yo no estuve en el edificio”, agregó el humorista.

Bossi relató que “estuve comiendo con Nicolás, nada más. Lo único que te puedo decir. Estuve comiendo con Nicolás a la noche”. “Estuve con ellos comiendo a la noche hasta la una o las dos de la mañana”, cerró el actor.

Tras los rumores de romance de Martín Bossi y Alina Moine, ella se refirió al derrumbe en Miami

Moine le mandó un mensaje a Andrea Taboada en el que detalló que “estuvimos ayer en la playa del edificio de Nico con un grupo de amigos. A la noche cenamos juntos en un restó y después nos fuimos a caminar y charlar. Ese derrumbe pasó cuando volvimos de cenar. Yo paraba a veinte cuadras de ahí. Ya hablamos con Nico. La pasaron muy feo”.



Andrea Taboada agregó que “yo hablé con Alina Moine también, no me animé a preguntarle sobre el romance”. “No, no es el momento”, asintió el conductor sobre esquivar la supuesta pareja de Bossi y Alina como tema.

Sin embargo, luego Ángel agregó: “Bossi también para a veinte cuadras de ahí. Coinciden en el lugar. Bueno. Por suerte están todos bien”, cerró De Brito muy pícaro.