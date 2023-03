En las últimas semanas se han viralizado videos de la modelo Camila Burkhard debido a su extremo parcido con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Entre los videos con mayor repercusión e impacto entre los usuarios de Instagram, está el material que la modelo subió haciendo su transformación al look que llevó Antonela Roccuzzo a la gala de los Premios The Best FIFA 2023.

Pero no es el único video. La modelo y creadora de contenido tiene en claro su gran parecido con la esposa del número uno del mundo. Así lo deja ver en las fotos en las que posa igual que Antonela, lo que hace que su parecido físico sea mucho más cercano.

Camila Burkahard también es de la provincia de Santa Fe, al igual que lo es Antonela Roccuzzo

Varios fans de la influencer de moda y belleza llegaron a remarcar de manera jocosa, que Camila es mucho más parecida a Antonella Roccuzzo que la propia Antonela.

Al igual que la esposa del 10, Camila también deja ver su buen gusto por las joyas, la moda y el mate. Camila J Burkahard fue en el 2019 una de las 10 candidatas a Miss Mundo Argentina. "¡Qué orgullo saber qué tengo la posibilidad de poder hacer realidad mi proyecto y también de representar a mi país a lo largo y ancho del mundo.

Camila participó de Miss Mundo Argentina cuando tenía 18 años y representó la localidad de Casilda, Santa Fe. Su participación la llevó a estar entre las 5 finalistas.

El gran parecido Camila Burkahard con Antonela Roccuzzo la ha hecho mucho más virial y su contenido en redes sociales tomó mucha más fuerza por su imponente similitud con la rosarina.