Marcela Tauro es una de las periodistas más respetadas de la farándula argentina. Su participación como conductora o panelista de diferentes programas la puso entre uno de los nombres más reconocidos por todos, y con contactos que la ayudan a revelar diferentes historias. Sin embargo, muy pocas veces decide abrirse frente a la audiencia para contar su historia personal. En las últimas horas, y al comienzo de Infama, decidió usar su poder dentro de la televisión y contó la dura condición que casi le cuesta la vida hace 19 años atrás.

Marcela Tauro

El duro relato de Marcela Tauro: “Volví a nacer”

Marcela Tauro mantiene su vida privada lejos de los escándalos mediáticos y su trabajo en la televisión argentina. Sin embargo, no duda en contar lo orgullosa que se encuentra de su único hijo, Juan Cruz Álvarez. El joven utiliza sus redes sociales en privado y no suele aparecer en fotografías que comparte su mamá en su cuenta de Instagram. A pesar de eso, si puede la acompaña a importantes eventos como los Martín Fierro, y así descubrió el mundo del periodismo, carrera que posiblemente siga a futuro.

Marcela Tauro y su hijo, Juan Cruz

Sin embargo, juntos vivieron un complicado momento de salud, cuando él aún era un bebé en la panza de su mamá. El pasado 13 de julio, Marcela Tauro utilizó un momento en su programa, Infama, para poder mandarle un "feliz cumpleaños" a su hijo de 19 años. En este contexto, contó que ese mismo día ella volvió a nacer, debido a una condición que padeció durante el embarazo y que los preocupó durante todo el nacimiento del niño.

Marcela Tauro y su hijo, Juan Cruz

“Yo también festejo porque volví a nacer. Para la gente que no sabe, tuve un síndrome que se llama HELLP, que es como un Pac-Man. Te tienen que sacar la criatura urgente, porque si no, muere la mamá y el bebé”, relató emocionada al recordar lo vivido. Ambos sobrevivieron, a pesar de que estuvieron internados más de un mes, y ella debió hacer rehabilitación. Finalmente, reflexionó: “Es impresionante cómo te pasa la vida. Aprovechen a disfrutar a sus hijos, porque crecen tan rápido... Era ayer cuando no podía ni caminar, y ahora ya es independiente”.

En ese día especial, Marcela Tauro se permitió mostrar un poco de su vida privada frente a todos los que la siguen desde hace un tiempo. Ella no duda en proteger a su familia y cuidar de la privacidad de su hijo. Sin embargo, también se da el espacio a contar sus experiencias personales, y cómo las logró superar con el correr del tiempo. Hoy en día, es una de las periodistas claves de la televisión argentina, y reveló que posiblemente su hijo siga con ese mismo camino.

A.E