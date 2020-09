Recién operada, Susana Giménez voló a Punta del Este

Susana Giménez volvió a Punta del Este. En el día de ayer la diva llegó al aeropuerto a San Fernando para emprender viaje a La Mary, mansión de la cual se había ido para operarse en Buenos Aires después de su accidente en dicha casa.

“Me voy a la naturaleza. El brazo lo tengo bien. Me dolía mucho el yeso, así que me pusieron una codera, que me lo sostiene mejor. El doctor me recomendó la codera y unos calmantes. En Uruguay voy a hacer fisioterapia, descansar, leer y estar con mis perros. Estoy feliz y tengo ganas de ir. Los extrañaba (a los perros) y ellos también a mí”, dijo en diálogo con Farándula show antes de irse.

Giménez se había caído en las escaleras de su mansión y luxado el codo. “Se realizó con éxito la reducción de la luxación del radio en su codo izquierdo y se evalúa la inestabilidad. La zona quedó inmovilizada con una calva de yeso plástico, lo que sería medio yeso. Y Susana deberá hacer fisioterapia intensiva durante cuatro semanas, en su domicilio”, aseguró el médico que la operó en el portal Teleshow.

La conductora eligió Punta del Este para pasar los días de cuarentena, teniendo en cuenta que en Uruguay están permitidas más cosas.