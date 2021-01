Renunció Miguel Ángel Rodríguez al Cantando

Miguel Ángel Rodríguez y su compañera Lula Rosenthal tomaron la decisión de renunciar al Cantando. La noticia la dio el actor en plena pista.

“Les quiero contar algo muy lindo, aunque quizá no lo sientan así. Nosotros vamos a terminar acá. No abandonamos la competencia, decidimos irnos de común acuerdo porque fuimos un equipo y es una decisión totalmente por los tres después de una larga videollamada”, comenzó el actor.

“Yo no soy cantante y no hace falta que lo aclare, pero llegó un momento en el uno se da cuenta que existe una palabra que se llama ‘dignidad’ que me la enseñó mi padre, para cualquier ser humano y para el artista también”, sentenció sin dar muchos detalles sobre la repentina decisión.

“Admiramos a los cuatro jurados (integrado por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán). Vinimos acá a disfrutar y nunca nos pusimos la palabra ‘competencia’ en la cabeza. Y no es poca cosa llegar hasta acá, con salud primero”, cerró.

Miguel Ángel Rodríguez se enojó por una devolución de Moria Casán

En una visita en LAM, Miguel Ángel habló de todo y contó su relación con el Jurado. "Y cuando te critica el jurado, ¿Qué te pasa por la cabeza? Porque a veces sonreís. Igual son bastante benévolos con ustedes igual", le pregunta Ángel de Brito.

El actor empieza a responder y coincide en que suelen ser bastante buenos con ellos, pero señala algo que no le gustó nada. "Hubo una sola vez con Moria, a quien amo, laburé con ella, la quiero mucho, que habló del que acompañaba. No se si recuerdan... Y me molestó, en general, no por Lula (Rosenthal). Porque me parece que todos los que acompañan son excelentes", contestó Miguel Ángel.