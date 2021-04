Revelan quién sería la tercera en discordia entre Horacio Cabak y Verónica Soldato

Ángel de Brito confirmó este lunes que Horacio Cabak y Verónica Soldato se separaron en medio de un escándalo, tras 27 años de relación,

El conductor de LAM reprodujo un mensaje que le envió la mujer, quien confirmó que descubrió diversas infidelidades del ex modelo. "Estoy destrozada", leyó el periodista sobre su testimonio.

Luego, De Brito agregó: “Parece que él le quiso mostrar algo en su teléfono, ella vio algo raro, empezó a ver y encontró chats con otras mujeres, incluso en una que pedía un hotel para irse con una fotógrafa".

Lo cierto es que, tras desatarse la polémica, en Paparazzi revelaron quién sería una de las mencionadas mujeres. Tal como contaron en la revista, la "tercera en discordia" es una fotógrafa que no es reconocida en el ambiente mediático y habría sufrido un ataque de nervios al difundirse la información.

Horacio Cabak volvió a Polémica en el bar y habló de su internación

En medio de este escándalo, Horacio Cabak estuvo internado varios días después de haber sido diagnosticado por coronavirus. Pero este lunes, el conductor regresó a su lugar en Polémica en el bar y develó detalles de su mal momento.

"No creí que iba a estar intubado. Yo fui a hacerme una tomografía, en short y ojotas pero al final me quedé. Las últimas 24 horas fueron tremendas. Muy complicadas. Porque pasé de terapia intensiva a pediatría porque no había más lugar", contó.

