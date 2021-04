Quién es Verónica Soldato, la mujer a la que Horacio Cabak le fue infiel tras 27 años en pareja

Esta mañana se confirmaba que luego de estar 27 años juntos, Horacio Cabak y Verónica Soldato habían terminado su relación tras una infidelidad del conductor. Según Ángel de Brito contó en LAM, la mujer le encontró chats comprometedores. "Estoy destrozada, estoy abrumada, no me lo esperaba", leyó el conductor desde su celular sobre las declaraciones que le hizo Soldato.



Fue a sus 24 años que Horacio había comenzado su relación con Verónica, la madre de sus hijos. “Vero tiene que ver con el medio, pero indirectamente. Con mi carrera anterior porque trabajaba de booker en una agencia en la que yo no trabajaba. Nunca nos habíamos cruzado, hasta que coincidimos en la casa que alquiló un amigo en común que nos invitó", sostuvo en alguna oportunidad el conductor de La jaula de la moda.



Y siguió, “empezamos a convivir ahí sin tener ningún tipo de relación. Después de un tiempo, cuando se dio el romance, ya sabíamos cómo era cada uno en la convivencia, en el día a día, antes de tener un vínculo afectivo”.

A pesar de la elección de resguardar su vida privada, Horacio Cabak dijo en ese entonces: “tuve mi momento de salir e ir a fiestas cuando el medio aún no me prestaba atención. Cuando empecé a tener una relación estable con mi mujer fue una decisión. Hay un límite”.



Horacio Cabak y Verónica Soldato, el momento en el que decidieron ser padres

Años más tarde, y con la relación súper afianzada, la pareja había decidido convertirse en padres. Sin embargo, a Verónica y su pareja no les fue fácil y tuvieron que recurrir a a un tratamiento de estimulación ovárica.



“Tuve la suerte de disfrutar con mi mujer la vida en pareja durante casi 10 años donde no teníamos limitaciones. Cuando llegó el deseo de ser padres estuvimos un par de años con el deseo, que fueron complicados hasta que tuvimos a nuestro primer hijo Ian (17) y afortunadamente fuimos padres”, confesó Horacio Cabak.



Tres años más tarde la pareja estaba esperando mellizos, Chloe y Alán (15). “Cuando Ian tenía un año y medio, comenzamos a buscarle un hermanito. No queríamos que fuera hijo único”, contó el conductor. “Ves el recorrido, y como en toda relación larga hay momentos que están bien y otros no, pero es una decisión que ninguno de los dos nos arrepentimos de haber tomado, estamos muy orgullosos de lo que nos pasó a nosotros como pareja y como familia”.

Horacio Cabak y Verónica Soldato, un casamiento que no será y un pacto que se rompió

En esa línea, Horacio Cabak se refirió a no haberse casado con Soldato: “ella a veces me plantea el nunca nos casamos, pero porque se dio. Nunca tracé un plan previsible, creo que justo estos 25 años de trabajo y los 25 años de pareja se fueron dando de un modo similar, fuimos viendo qué nos gustaba, qué había que cambiar”.



“Con mi mujer todos los años se renueva el pacto naturalmente. Verónica es muy compañera y nos compensamos. Somos una buena dupla. El casamiento no es algo que nos haga falta. Incluso me da un poco de nervios, ¿a ver si ponemos el gancho y entramos en crisis? Con o sin papeles, tengo una familia bárbara”, dijo en ese entonces, Horacio dejando entrever que entre ellos había "un pacto". “Mi mujer está cómoda sin que la reconozcan y mis hijos tienen una vida como el resto de los amigos”, explicó.