Ricky Martin, en problemas: estos serían los años de cárcel que podría enfrentar

Ricky Martin se encuentra transitando un difícil momento en su vida luego de la grave denuncia que pesa en su contra en donde se lo acusó de violencia doméstica por las que se había solicitado una orden de alejamiento contra él.

"La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza", dijo el cantante puertorriqueño desde su cuenta de Twitter. Por su parte, el equipo legal del artista aseguró que dichas acusaciones eran "completamente falsas".



"Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado", agregaron los representantes del artista ante tamañas acusaciones en su contra, a la que ahora se le sumaria una por supuesto incesto, por parte de un sobrino del cantante.

Según publica el periódico puertorriqueño 'El Vocero', el pariente de Martin aseguró en la demanda que el artista consumía drogas y alcohol y que fue él quien decidió dar el paso de romper la supuesta relación entre ellos, que habría durado siete meses.



De acuerdo a informaciones del mencionado medio, y en base a la Ley de Incesto del Código Penal de Puerto Rico, toda persona que se demuestre que cometió este delito será condenada a una pena de reclusión de 50 años.

Mientras los comentarios sobre estas denuncias no cesan en las redes sociales, el músico tiene prevista una audiencia para el próximo 21 de julio.

Ricky Martin contra las cuerdas, se habla de una separación de Jwan Yosef

Este segundo semestre del 2022 no pinta nada claro para la cantante de “Livin´ La vida loca”. En el programa de Karina Mazzocco en América TV, preparó un informó sobre la situación actual de Ricky Marin, y reveló los rumores de medios internacionales donde se especula que entre el cantante y su esposo, Jwan Yosef, habría una fuerte crisis que podría derivar en una separación. Esto fue sustentado debido a las imágenes que el Yosef subió en su cuenta de Instagram, en las que se le ve en un evento público y solo.



“Por lo que lo denuncian no tiene que ver con acoso. Lo denuncian por abuso. ¿Por qué? Porque parece que estuvieron (Ricky Martin y su sobrino) siete meses juntos y este sobrino, que dice el entorno, tiene problemas psiquiátricos, ¡Hay que ver, porque no está buena esta acusación”, hubo dos mese en él (Ricky Martin) que no aceptó esa separación, empezó a hostigarlo telefónicamente y empezó a merodear por la residencia de esta persona”, explicó Debora D´Amato en A la Tarde, de América TV.