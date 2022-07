Ricky Martin atraviesa uno de los peores momentos de su vida profesional y personal. Dos demandas y muy graves, le llegaron al mismo tiempo y a ellas se le suma el rumor de una separación con su esposo, el artista plástico Jwan Yosef. Este segundo semestre del 2022 no pinta nada claro para la cantante de “Livin´ La vida loca”.

Esta semana, el programa de Karina Mazzocco en América TV, preparó un informó sobre la situación actual de Ricky Marin, y reveló los rumores de medios internacionales donde se especula que entre el cantante y su esposo, Jwan Yosef, habría una fuerte crisis que podría derivar en una separación. Esto fue sustentado debido a las imágenes que el Yosef subió en su cuenta de Instagram, en las que se le ve en un evento público y solo.

Ricky Martin contra las cuerdas, se habla de una separación de Jwan Yosef.

El cantante boricua tiene complicada la situación en su país natal, pues trascendió una fuerte demanda por acoso, según revelaron otros medios nacionales e internacionales, Ricky Martin habría tenido una relación sentimental de unos siete meses con un sobrino, hijo de un medio hermano del cantante.

“Por lo que lo denuncian no tiene que ver con acoso. Lo denuncian por abuso. ¿Por qué? Porque parece que estuvieron (Ricky Martin y su sobrino) siete meses juntos y este sobrino, que dice el entorno, tiene problemas psiquiátricos, ¡Hay que ver, porque no está buena esta acusación”, hubo dos mese en él (Ricky Martin) que no aceptó esa separación, empezó a hostigarlo telefónicamente y empezó a merodear por la residencia de esta persona”, explicó Debora D´Amato en A la Tarde, de América TV.

“La persona que denuncia a Ricky Martin, es, nada más y nada menos, que su sobrino. Lo que se dice es que este chico habría tenido una relación sentimental con Ricky Martin, durante siete meses, se separan y Ricky habría hostigado a volver”, había dicho también Guido Zaffora en “Es por Ahí”, de América TV.

Estas fuertes acusaciones llegaron días después de que se conoció la demanda millonaria que la exmanager de Ricky Martin le instauró al cantante, en Los Ángeles, por la falta de pago de más de 3 millones de dólares adeudados por comisiones contractuales.

Rebecca Drucker, su exmanager, lo denunciara ante el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles, en Estados Unidos. En el legajo de 15 hojas, la demandante afirma que debió lidiar con muchas cosas de la vida personal de Ricky Martin y aseguró que: "Su vida personal y profesional estaba en un caos absoluto". Se especula que todo podría ser un complot de la exmanager para tratar de tensar la cuerda y ver hasta donde aguanta públicamente con la imagen, el cantante puertorriqueño.

Qué dijo Ricky Martín al conocer la denuncia

Luego de saberse de manera oficial que fue ordenada una perimetral en Puerto Rico en contra Ricky Martin, el cantante hizo pública su rechazo y negativa a las acusaciones: “La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso, no puedo hacer expresiones particulares”.

Ricky Martin cerró su comunicado con palabras de agradecimiento para todos sus fans, en medio de este complicado momento que vive y que ahora permea su matrimonio con el padre de dos de sus hijos: “Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”.