Ricky Martín rompió el silencio ante la millonaria demanda de su exmanager.

El cantante puertorriqueño, Ricky Martín, de 50 años, rompió el silencio, luego de que esta semana, Rebecca Drucker, su exmanager, lo denunciara ante el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles, en Estados Unidos, por no reconocerle económicamente, las comisiones correspondientes a su trabajo.

Hasta el momento Ricky Martín había guardado silencio, y hoy, por medio de su cuenta oficial de Twitter, emitió su comunicado oficial, en el que le hace frente a esta demanda judicial, que mancha hoy su carrera y pone en duda su honestidad como empleador. y lo ubica como una hombre violento. ¿Qué dice el comunicado del cantante?

“La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso, no puedo hacer expresiones particulares”, comentó Ricky Martin en su comunicado y agregó: “Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”, afirmó el cantante.

“Respetar la profesión implica poner el tiempo para dar lo mejor de mí, no pensar que me lo sé todo, escuchar, ser puntual, rodearme de personas que no tengan miedo a decirme cuando estoy equivocado, ser auténtico en todo lo que hago y alimentar la pasión por lo que hago”, había escrito esta semana el cantante de “Livin´ la Vida loca”, justo antes de que todo este escándalo de dimensiones mundiales, por su fama, estallara.

Ricky Martin demandado por 3 millones de dólares

Rebecca Drucker afirma haber trabajado para el boricua entre el 2014 al 2018 y retomó sus labores como manager del artista, entre el 2020 y 2022. Entre sus alegatos, afirma que debió soportar situaciones personales de Ricky, que no eran parte de su trabajo y lo describió como un ambiente “tóxico” para desempeñar sus tareas. "Su vida personal y profesional estaba en un caos absoluto".

Según recopiló Clarín, la demanda contra Ricky Martin tiene un total de 15 fojas, en las que la demandante, afirma que ella “le salvó la carrera Ricky Martín” e hizo parte de la firma de millonarios contratos, giras y patrocinios, entre su último periodo de trabajo, de los cuales, el cantante no le habría pagado.

"Solo hay un problema: Martin se negó total y maliciosamente a pagarle a Rebecca los millones de dólares en comisiones que le debe, según su contrato de gestión… Con Rebecca a su lado, Martin ganó millones de dólares y, por lo tanto, le debe comisiones sustanciales a Rebecca”, afirma la fuente, sobre la demanda en contra Ricky Martin que cursa en la justicia de Los Ángeles, California.

Pero la demanda no quedó solo en el plano económico, Rebecca reveló detalles de la vida privada del cantante.“Problemas con la niñera que contrató para cuidar a sus hijos, el impago de impuestos y su abuso de sustancias, entre otros asuntos”. Esto hizo que la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, expidiera en su país, una orden de prevención contra Ricky Martin, por violencia doméstica, pero se desconoce quién sea la querellante en Puerto Rico.