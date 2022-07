El mal momento de Ricky Martin: fue denunciado por violencia doméstica 

Ricky Martin se encuentra atravesando unas semanas complicadas. El pasado miércoles, el intérprete de “Tu recuerdo” recibió una demanda de su ex manager, Rebecca Drucker, en la que le reclama la suma de tres millones de dólares en comisiones impagadas. En medio de este escándalo, la Policía de Puerto Rico confirmó este fin de semana una orden de protección emitida contra el artista por una denuncia de violencia doméstica.

La ex manager presentó la semana pasada la denuncia en un juzgado de Los Ángeles, en la que reclama haber protegido al cantante de las consecuencias de sus “imprudentes indiscreciones”. Drucker trabajó con el músico en dos períodos, durante el 2014 y 2018, y desde mayo de 2020 hasta abril de 2022. Según el escrito, “lo hizo no solo porque era su manager, sino también porque pensó que Martin era su querido amigo”.

Según Rebecca, Ricky habría tenido problemas distintos problemas personales, por lo que ella asegura haberle salvado su carrera. “Problemas con la niñera que contrató para cuidar a sus hijos, el impago de impuestos y su abuso de sustancias, entre otros asuntos” expresó el abogado de Drucker en la demanda.

Los dolores de cabeza parecen no terminar para Ricky Martin, que aún no se pronunció al respecto. La grave denuncia contra la pareja de Jwan Yosef, fue expedida por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan (Puerto Rico). Por tratarse de un caso bajo la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, la Policía de Puerto Rico no reveló el nombre de la parte peticionaria.

