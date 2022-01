Rocío Marengo reveló cuándo se casa con Eduardo Fort

Instagram

En su cuenta oficial de Instagram, Rocío Marengo utilizó la dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores, que ni lerdos ni perezosos, fueron al hueso y le preguntaron: “¿Cuándo te casas?”, pregunta a la que la modelo no le esquivó.

“Mmm… no me veo en la foto, lamentablemente se me fueron las ganas, una pena, porque siempre quise”, fueron las palabras que escribió Rocío Marengo con respecto a su anhelo de poder casarse, deseo que siempre hizo público y al parecer quedó en stand by.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

Como era de esperarse, los seguidores le brindaron su apoyo incondicional y en varias respuestas le sugirieron a Rocío Marengo que busque otra pareja, alguien que reavive en ella las ganas de contraer matrimonio. Otra seguidora le sugirió que no postergue sus anhelos por una mala experiencia.

La publicación de Rocío

Rocío Marengo se refirió a la maternidad

Otra de las preguntas que surgieron en esa misma dinámica, fue: “¿y el bebé, para cuándo?”, a lo que Rocío Marengo respondió: “Pronto”. Esta contestación de parte de la modelo, revela que más allá de haber perdido las ganas de casarse, sigue soñando con convertirse en madre.

Cabe recordar que Eduardo ya tiene dos hijos, producto de su relación con su ex pareja. Sin embargo, Rocío Marengo no es madre y tiene a flor de piel el deseo de poder llevar a cabo ese sueño y hacerlo realidad. Aunque no se sabe si será con Eduardo o sola.

La publicación de Rocío